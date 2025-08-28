蔣萬安爭補助　官員嗆不要得了便宜還賣乖

台“衛福部次長”呂建德。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北8月28日電（記者 鄭羿菲）中國國民黨籍台北市長蔣萬安28日上午赴“行政院會”爭取明年度“地方一般性補助款”，強調“不能接受重綠輕藍的作法”。“衛福部次長”呂建德則在院會後記者會上回嗆，明年統籌分配稅款，台北市已增加新台幣444億元，不要得了便宜還賣乖，這樣不太好。



“行政院”發言人李慧芝則趕緊緩頰補充說，“中央”最重要的是把有限的資源，用來均衡全台灣的發展，像馬祖的統籌分配稅款沒有增加，所以需要的補助更多，也希望在統籌分配稅款大幅增加的地方政府，能讓地方自治項目回歸地方，好讓“中央”可以把有限資源分配給更多更需要的地方。



“行政院長”卓榮泰21日拍板明年度總預算案，因應新版財劃法釋出財源，明年度統籌分配稅款將達新台幣8841億元，較今年度增加釋出財源4165億元予地方政府。此外，新版財劃法第30條第3項也規範，一般性補助款不得少於修正施行前一年度預算數，因此明年度編列2501億元與今年度相同。



蔣萬安28日親赴“行政院會”主張，不能接受“行政院”透過擴張解釋一般性補助款“總額不變”，就砍個別縣市政府的一般性補助，這很可能造成不公平分配的做法，就像回到當初前瞻計劃特別預算時，遭外界所批評重綠輕藍的做法了嗎？



“行政院”28日上午召開院會後記者會，由“行政院”發言人李慧芝主持。媒體問及，蔣萬安在院會中溝通的氣氛？李慧芝表示，院會過程相當平和，“行政院長”卓榮泰等人也都有回應蔣萬安的疑問。

