全台17綠議員五訴求　連署籲賴清德正視危機

17名綠議員聯合發表聲明，向賴清德提出5點行動倡議。(照:何孟樺臉書) 中評社台北8月28日電／大罷免過後，民進黨內部開始出現檢討的聲音，民進黨籍台北市議員何孟樺及台中、台南等10縣市共17名議員，今天聯合發表聲明，向賴清德提出5點行動倡議，希望這五點呼籲，能拋磚引玉，我們再重申一次，對台灣，我們永不放棄！



聲明指出，民進黨在大罷免戰役中潰不成軍，士氣跌落谷底，若不及時調整路線與策略，恐將持續失去社會支持。參與連署的議員強調，黨內必須直面基層心聲，重新檢討決策模式，否則2026地方大選乃至2028“總統”大選都將面臨更嚴峻挑戰。



這份聲明由黃守達（台中市）、張之豪（基隆市）、楊子賢（彰化縣）、魏筠（桃園市）、林秉宥（新北市）、梁育慈（屏東縣）、何孟樺（台北市）、許家睿（桃園市）、翁杰（苗栗縣）、邱毓興（苗栗縣）、李宗翰（台南市）、沈夙崢（南投縣）、藍駿宇（彰化縣）、林亮君（台北市）、張欣倩（彰化縣）、洪騰明（彰化縣）、劉珊伶（彰化縣）等17人共同連署。



這群橫跨北中南的綠議員強調，民進黨必須展現痛定思痛的決心，具體落實改革，而非僅止於表面檢討。他們提出的5點倡議內容，也被視為對賴清德兼黨主席的公開警訊，要求高層必須正視基層焦慮，並及早拿出因應之道。



何孟樺在臉書發文題為《請賴“總統”正視我們的危機——五點行動倡議》。全文如下：



大罷免失敗了，我們承認失敗。



但，大罷免之所以發生，是要解決“國家”的問題，結果失敗，代表方法或許可以更好，但這不代表，那些問題不存在。



許多台灣公民，面對“憲政”僵局、“國會”亂象，積極行動，無論成敗，已經寫下台灣公民運動的新頁。



運動中的每一份累積，都將是台灣向前繼續進步的動力。



身為民進黨人，對執政針貶建言，是我們的職責。



我們要傾聽投同意票的公民對“憲政”“國安”的期盼，也要同理投不同意票的公民對除弊興利的堅持。

