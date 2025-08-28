採購雞蛋貪逾6千萬　業者與台畜產會官員起訴

台北地檢署。（中評社 資料照） 中評社台北8月28日電／台北地檢署偵辦超思進口雞蛋案，今天偵查終結，依詐欺取財等罪起訴主嫌吳諭非、超思負責人秦語喬、時任畜產會專員吳俊達。檢方查出，吳諭非犯罪所得新台幣6085萬餘元，對吳女求刑2年，秦語喬和畜產會專員吳俊達也一併起訴。



2023年3月，“農業部”因應蛋荒專案大舉進口雞蛋，找尋貿易商配合採購，之後，被爆出占專案進口量約60%的貿易商“超思”，不僅是1人公司，資本額更只有50萬元。



被控涉及超思案的公務員包括“農業部前部長”陳吉仲、現任“農業部長”陳駿季、畜產會董事長林聰賢、畜產會前執行長陳中興，以及畜產會家禽組長龔榮太、吳姓專員等人。



根據“監察院”調查報告，2021年農曆春節期間，台灣因禽流感疫情造成雞蛋短暫供應不足，“農業部”在2022年及2023年補助畜產會，辦理雞蛋緊急調度及產銷調節相關計劃，到了2023年1、2月間，因台灣連續低溫與早晚溫差大，雞隻生理狀況緊迫，蛋雞大量減少，再次辦理緊急調度。



由於畜產會海外買蛋的經驗，只有2019年間透過日方代理商吳諭非協助採購，因此2022年緊急採購需求時，也是透過吳諭非牽線，與亮采生物科技公司簽約進口日本雞蛋，到了下半年，畜產會改以“現貨購買”模式，向超思公司採購16批、2500萬顆日本雞蛋。



但是超思在2022年9月才登記設立公司，卻提前在8月就與畜產會簽署“履約情形確認書”，且登記負責人秦語喬是吳諭非的母親，“監察委員”約詢“農業部”官員與畜產會職員更發現，這幾年來，其實都是吳諭非1個人身兼公司代表、日方代理商及超思公司（貿易進口商）等3角色，以一條龍方式辦理日本雞蛋進口作業。



檢察官唐仲慶在偵辦期間，估算超思公司及吳諭非涉嫌高報蛋價詐欺畜產會，估算犯罪所得6922萬2500元，先前已經向法院聲請裁准扣押超思公司、吳諭非及相關人銀行帳戶，合計6922萬2500元。