大罷免後協商特順　韓國瑜喊心中有暖流

韓國瑜主持朝野協商。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北8月28日電（記者 張嘉文）針對丹娜絲災後復原特別預算案，“立法院”今進行朝野黨團協商，和大罷免前針鋒相對、嗆聲互罵的氛圍大不相同，朝野皆互相釋出善意。



在雙邊立場有所不同時，民進黨“立法院”黨團總召柯建銘會中一度主動讓步說“反正我們表決也是輸，我們就同意”，而台灣民眾黨“立法院”黨團總召黃國昌則回說“柯總召最近很辛苦，總是要給他一點溫暖，難得看他這麼慈眉善目、理性的討論問題”，表達願意讓步的立場。



這狀況讓主持協商的“立法院長”韓國瑜忍不住喊說“哇，這是很大轉折，心中一股暖流啊！”



“立法院”今天中午由院長韓國瑜召集朝野協商，包括一、研商“中央政府”丹娜絲颱風及七二八豪雨災後復原重建特別預算案”相關事宜。二、研商“2025年度“中央政府”總預算追加預算案”相關事宜。



在電信修復經費上，民眾黨團原本提議凍結3成，NCC認為，這可能影響復原的計劃，希望能讓電信業者雇用工人加速復原。但黃國昌說，電信業者跟民眾有服務、契約的義務，他們每個月都跟客戶收錢，財報攤出來獲利這麼多，現在不能提供服務了，卻要政府來修復，這哪門子的道理？他們很客氣，只是凍3成，等報告來，知道理由就可以使用，他無法在不監督情況下就把錢給出去。



柯建銘接著發言說，他拜託黃國昌，監督是必要的，所以書面報告一定要，但“並經同意”這個但書，能否不要。黃國昌回說“對不起，我沒辦法同意”，讓柯再喊話，“還是非常懇切的拜託黃國昌總召，我們是要加速復原。所以，並經同意拿掉，還是可以監督”，是否能讓行政機關送書面報告就可以？