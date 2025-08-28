柯建銘反感度68%　逾5成認應為大罷免負責

針對大罷免造成社會對立，52.0%民眾認為柯建銘該負責。(照:美麗島電子報提供) 最新民調顯示，柯建銘的好感度僅剩14.3%，另外有68.5%反感。(照:美麗島電子報提供) 中評社台北8月28日電／大罷免大失敗，民進黨掀起檢討聲浪，其中民進黨團總召柯建銘成為眾矢之的。最新民調顯示，老柯的好感度僅剩14.3%，另外有68.5%反感。此外，針對大罷免造成社會對立，52.0%民眾認為老柯該負責、45.8%認為是賴清德。



《美麗島電子報》今天公布8月民調，詢問民眾對各黨團總召滿意度，結果顯示，柯建銘好感度僅剩14.3%、另有68.5%反感；民眾黨黨團總召黃國昌有35.9%好感、48.5%反感；國民黨黨團總召傅崐萁有24.4%好感、53.5%反感。



該民調也顯示，有33.1%對民進黨有好感，另有56.8%對民進黨反感；有36.3%對國民黨有好感，另有47%對國民黨反感；有34.2%對民眾黨有好感，另有46.9%對民眾黨反感。



由於726和823大罷免，對國民黨31位“立委”的罷免全部失敗沒有通過，最新民意已經證明，這次大罷免是錯誤決定而且造成社會對立，該民調結果顯示，有52.0%認為柯建銘應該要負比較大的責任，另外有45.8%則認為是賴清德要負最大責任。



上述民調由《美麗島電子報》委託戴立安進行問卷設計與分析，並委託畢肯市場研究公司執行電訪，調查時間為2025年8月25至27日，調查範圍22個縣市，調查對象為設籍在調查範圍、年滿20歲的民眾。調查方法採住宅電話與行動電話雙架構抽樣。其中樣本規模成功完訪1080人（住宅電話703人、行動電話377人），合併樣本在信賴水準95%時的抽樣誤差最大值為±3.0%。