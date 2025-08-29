温宗諭：疊加關稅停薪減班潮恐爆台就業危機

全台總工會秘書長温宗諭。（中評社 方敬為攝） 中評社台中8月29日電（記者 方敬為）針對美國對台灣課徵20%＋N疊加關稅，全台總工會秘書長温宗諭接受中評社訪問表示，關稅問題不只對台灣產業帶來衝擊，勞工就業市場也將出現負面效應，最近各大工業區開始掀起停薪、減班潮，不僅是產業經營的困境，更恐怕演變為一場廣泛的就業危機。



温宗諭，台灣民眾黨籍，現任全台總工會秘書長、民眾黨彰化縣黨部主委，出身彰化政治世家，為彰化縣前“立委”陳杰姪子、前彰化市長温國銘之子。



受到匯率、關稅夾擊，台灣中小企業哀鴻遍野，其中以傳統製造業、機械業、工具機業、自行車業等產業首當其衝。工具機產業多家業者透露，今年上半年發生虧損，為創業40、50年來首見，眾多上游零件廠大掉單，“周休五日”已成常態。



温宗諭指出，政府雖然針對美國疊加關稅有編列新台幣5900億元特別預算作為緩衝，但如何“對症下藥”才是關鍵。他強調，若僅是將資金粗略投入，難以發揮實效，政府必須盤點各產業的實際狀況，評估勞工的就業情形，並制定針對性的扶助措施。



根據統計，2024年台灣對美國出口總額約為1114億美元，創歷史新高，年增率約為46.1%。此金額佔台灣2024年總出口額的23.4%。温宗諭指出，其中有相當大比例仰賴中小企業，然而，這些中小企業在面對高關稅與匯差損失的雙重壓力時，往往缺乏調適空間。



事實上，温宗諭說，關稅政策自今年8月開始生效，雖然官方曾對外表示為“暫時性”稅率，但實際上徵收程序早已展開，隨之而來的現象已開始顯現，包括部分產業出現無薪假、“做四休三”等情況。相關衝擊若延續，將可能進一步惡化為裁員甚至大規模失業潮，特別是在彰化等傳統產業聚落地區，壓力更是明顯。



他指出，出口企業如今陷入“接單虧一單、不接單就斷炊”的困境。美國買家在關稅壓力下開始貨比三家，即便下單，也大幅削減數量並壓低價格。有業者反映，過去美國進口商單筆訂單可達新台幣3000萬元，如今僅剩約1000萬元，還拆成多批小量進口支付。更令人憂心的是，一旦美國買家找到品質相近、成本更低的替代來源，台灣廠商恐怕會被徹底排除在供應鏈之外。

