周治平：華語市場龐大　台藝人發展不必設限

歌手周治平。（中評社 方敬為攝） 中評社南投8月29日電（記者 方敬為）針對台灣藝人赴大陸發展，資深歌手周治平接受中評社訪問表示，藝人就是“哪裡有粉絲，就往哪裡去”，這是藝人的使命，尤其華語市場龐大，能夠在華人圈受到群眾喜愛，是一大優勢，所以他鼓勵台灣藝人多元發展，不必設限，不只是大陸，每個有華人族群的地方都可以開拓。



周治平，1960年生，台灣創作歌手，祖籍湖南零陵，2000年左右到大陸發展，經常往返兩岸表演，創作多首膾炙人口的歌曲，包括《那一場風花雪月的事》、《青梅竹馬》等。並替許多台港澳大牌藝人寫歌，例如周華健的《寂寞的眼》、劉德華的《我和我追逐的夢》、張學友的《晚安吾愛》、梁朝偉的《一天一點愛戀》等都是出自周治平之手。



周治平是台灣早一批赴大陸發展演藝事業的藝人，他表示，當時是有契機，因為在之前累積了很多作品以及歌迷，在台灣有了一定的知名度，所以他到大陸發展時，其實是有些立基與優勢，當然，大陸的藝文市場蓬勃，現在仍鼓勵台灣藝人可以多元發展。



周治平說，藝人就是“哪裡有粉絲，就往哪裡去”，只要有一個地方有人喜歡我們，藝人的使命就是滿足粉絲的心，尤其華語市場龐大，台灣藝人能夠在華人圈受到群眾喜愛，就是一大優勢，所以不只是大陸，包括美國、加拿大、新加坡、馬來西亞，他都會去表演去爭取演出機會。所以他也鼓勵台灣藝人，要把握華人的優勢，多元發展，不必設限。



周治平迄今持續創作，2021年發表專輯“中年男子”，其中《流光》作為大陸網劇《招惹》的插曲，傳唱度高，2023年替大陸舞台劇《尋味》創作主題曲《原湯》，創作力不減。

