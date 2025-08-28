調整16正副首長　沈富雄轟綠搪塞、吃人夠夠

“行政院”召開行動創新AI“內閣”2.0發布記者會。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北8月28日電／大罷免大失敗後，“內閣”改組，總計有16位正副首長調整異動。對此，前“立委”沈富雄指出，大罷免驅使極度不忍的中間選民出手保全31名中國國民黨籍“立委”的政治生命，萬一執政黨的陽謀得逞，其後果難以想像。如今以區區16名不甚起眼，甚至含次長級類“閣員”的去職做為搪塞以取代應有的“內閣”總辭，是吃人夠夠、倒行逆施的狠心政黨。



沈富雄今天在臉書發文指出，他先前對大罷免的見解為“類解散“國會”，一舉要罷免掉39%的區域“立委”，如只算非綠者，則比率高達76%，罷人不罷己，其手段之狠，比真正的解散“國會”更狠毒，甚且以罷團為名，避開必須由“國會”先發動“倒閣”為前提的條件，而且閃避“總統”及“閣揆”應負的後續責任，占盡便宜，吃盡豆腐。



沈富雄表示，這樣的態勢驅使極度不忍的中間選民出手保全良莠不齊的31名藍委的政治生命，萬一執政黨的陽謀得逞，其後果之慘烈實在難以想像。現在卻以區區16名不甚起眼，甚至含次長級類“閣員”的去職做為搪塞以取代應有的“內閣”總辭，說穿了是吃人夠夠，倒行逆施，吃肉連骨頭一起吞的狠心政黨。



“行政院內閣”改組，總計有16位“閣員”調整異動，“行政院”祕書長由現任“總統府”副祕書長張惇涵接任，“僑務委員會”副委員長阮昭雄將接任“行政院”副祕書長，“衛福部長”由現任中央健康保險署長石崇良擔任，龔明鑫接任“經濟部長”、前中經院院長葉俊顯任“國發會主委”，“運動部”長由奧運羽球男雙金牌得主李洋出任、“數位發展部長”由次長林宜敬升任、“原民會副主委”由前職棒選手、台灣傳奇投手“假日飛刀手”陳義信擔任。