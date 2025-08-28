黃健庭：政治份量夠才能領導黨　勸進盧秀燕　　

國民黨祕書長黃健庭。（照片：《中午來開匯》提供） 中評社台北8月28日電／中國國民黨主席10月18日進行改選，原訂9月1日至5日辦理領表登記作業，中常會昨日通過常委提案，將領表登記時間延後兩周，改為9月15日至19日。國民黨祕書長黃健庭28日在網路節目表示，823過後國民黨守住31席“立委”，全黨忙大罷免，沒有注意需要繳黨費並做參選準備，因此才有中常委昨日提案延後領表登記。黃健庭也說持續勸進台中市長盧秀燕，“政治份量要夠，才有辦法領導這個黨。”



根據《中時新聞網》報導，黃健庭28日接受網路節目《中午來開匯》訪問時被問到，這項安排是否為特定人士量身打造，在等“對的人”？黃健庭說，國民黨力拼2028重返執政，接棒人選很重要，所以朱立倫才會公開懇請盧秀燕承擔責任，但現在國民黨主席的位子是全“中華民國”最難幹的工作，大家需要慎重評估思考。雖然盧秀燕日前表態無意參選，但大家仍會勸進盧秀燕考慮。



黃健庭強調，即便領表登記延後2周時間，投票日與黨主席交接時間都沒有改變，而且可以讓黨員參與這次選舉，所以調整時間並沒有什麼不好，多出2周時間，可以讓參選的人多一點時間評估，何況沒有影響到誰，調整只有好、沒有壞。



對於現任國民黨主席朱立倫是否確定畫上“句點”？黃健庭明確表示，朱立倫已經確定（交棒），而且“心意已決”。朱立倫是否不會回頭？他點頭認可，並感慨外界對朱立倫的成見竟到這種程度。



黃健庭說，朱立倫不連任對他來說毫不意外，他並透露，當初朱立倫來當黨主席，就是抱著“贖罪”的心情，而且4年來這麼辛苦，總該偶爾要有一點點的感謝，但黨內卻找盡各種理由罵朱立倫。他私下安慰朱，“耶穌治好10個麻瘋病人，只有一個人感謝祂！”



黃健庭指出，雖然盧秀燕日前表態無意參選黨主席，但大家仍會勸進盧考慮，朱立倫懇請大家公認最好的人選盧秀燕，這樣也要被罵，目前階段能做的努力就儘量去做。他強調，任何一個組織團體，領導力是成敗關鍵，國民黨現在的主戰場在“國會”，“立法院”黨團有高度自主性，不是每一件事情都請示黨中央。另一個是地方執政縣市，未來的黨主席人選必須“喊得動”，所以政治份量要夠，才有辦法領導這個黨。