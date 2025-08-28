民進黨旗艦營桃園登場　蕭美琴徐國勇經驗談

民進黨在桃園舉辦“202‘5國務’青旗艦營－Nice to 民主”，蕭美琴、黨秘書長徐國勇分享經驗。（照：民進黨提供） 中評社台北8月28日電／民進黨今天移師桃園舉辦“2025‘國務’青旗艦營－Nice to 民主”，營隊首日邀請蕭美琴、民進黨秘書長徐國勇、“行政院”副發言人謝子涵、嘻哈歌手楊舒雅、民進黨發言人韓瑩、民進黨國際部主任陳文昊、民進黨桃園市黨部主委黃傅淑香，輪番上陣分享身為幕僚經驗與公共參與的經歷。



民進黨祕書長徐國勇開場勉勵學員“建立友誼”，期勉大家在公共參與的道路上多結交志同道合的朋友，未來能將這段友誼集中起來，一起服務社會大眾，一個人跑一百步，不如一百個人跑一步，我們每個人力量集合起來才能將服務擴大，實踐理念。政治就是大家的事情，政治很重要，所以很高興大家來參加。不只交朋友、瞭解政治，也更瞭解我們對這塊土地有什麼責任，祝福各位這幾天都能有所收穫。



蕭美琴勉勵青年朋友要對自己保持信心，今日在場的各位看待世界的視角都比當年的她更加成熟。在這個時代，各位有更好的能力與工具，可以有效地面對時代的挑戰，鼓勵大家未來都能帶著更大的信心，以台灣人為傲，相信台灣會更好，讓世界看到台灣。



民進黨青年部主任黃聖文表示，今年營隊已邁入第6年，報名狀況依舊踴躍，不僅吸引上百名關心公共事務的學生、社會青年報名，高中生報名。這當中，有不少學員都曾參與公民運動，對於公共事務有不同面向的理解，大家都希望可以帶著不同的生命經驗為民進黨為台灣，做出一些改變，共同為台灣民主深化的努力。