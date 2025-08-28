郭正亮：賴滿意度有3成還不錯　扁曾只剩8趴

賴清德的施政不滿意度來到60.5%。（圖：《美麗島電子報》提供） 中評社台北8月28日電／《美麗島電子報》今天公布最新民調顯示，賴清德的信任度僅剩36%，不信任度高達55.1%；而在施政滿意度部分，僅31%民眾表達滿意，不滿意度則突破6成，來到60.5%。對此，前“立委”郭正亮28日在政論節目點出，賴清德滿意度還有3成“還不錯”，因為在過去，陳水扁的滿意度曾跌到8%。



根據《中時新聞網》報導，郭正亮28日在政論節目《大新聞大爆卦》表示，賴清德滿意度還有3成“還不錯”，因為陳水扁的滿意度曾跌到8%，他解釋，在2003年台灣爆發SARS疫情時，陳的支持度跌破3成，若非在選前發生319槍擊案，國民黨本該贏得2004年選舉。但因為大家都覺得，陳水扁勝之不武，所以到了2005年，其民調一直在30%以下，2006年陳爆發貪腐醜聞，民調就跌到10%以下了。



郭正亮說，賴滿意度跌到3成的時間，比《美麗島電子報》董事長吳子嘉預期來得快，因吳原預期在年底會跌破3成，“結果現在就31%了”。



郭正亮也透露，一旦民眾對一個政治人物不信任，在電視上看到當事人就會轉台，而自己目前對賴清德就是這樣，雖然還是會看“總統府”的聲明，但就是不要看賴講話。