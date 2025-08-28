國民黨好感度超車民進黨　朱立倫秀努力成果

民眾對國民黨及黨團總召傅崐萁的好感度。（圖：美麗島電子報提供) 中評社台北8月28日電／《美麗島電子報》今天公布最新民調，民眾對國民黨的好感度則升至36.3%，成功超車民進黨3.2個百分點。對此，中國國民黨朱立倫下午在臉書發文表示，走正確的路、團結努力作戰。他也感謝一路以來，並肩同行的好朋友，感恩所有黨務主管、青年幹部的辛勞付出，更要謝謝支持者們全力相挺，這份成果是屬於大家的。



民調顯示，民眾對國民黨“立院”黨團總召傅崐萁的好感度為24.4%，反感度與今年2月相比，下降4.8個百分點。對國民黨的好感度則升至36.3%，成功超車民進黨3.2個百分點。民眾黨部分，“立院”黨團總召黃國昌好感度為35.9%，為藍綠白3黨中好感度最高。民眾黨的好感度為34.2%，同樣超車民進黨1.1個百分點。



總結來說，目前國民黨的好感度為3黨之冠，但民眾最滿意的是民眾黨團總召黃國昌，而身為執政黨的民進黨，在大罷免結束後，好感度跌破10個百分點，反感度更飆升11.1個百分點，顯見政黨支持度搖搖欲墜，亟需進行改革。



朱立倫今天在臉書發文表示，長期追蹤政黨好感度的美麗島民調，今天發布最新調查，國民黨居於第一名。他感謝一路以來，並肩同行的好朋友，感恩所有黨務主管、青年幹部的辛勞付出，更要謝謝支持者們全力相挺，這份成果是屬於大家的。



朱立倫指出，四年前就提出“年輕化”、“內造化”、“輕量化”、“國際化”、“贏選舉”、“穩兩岸”的黨務改革主張，在大家團結努力，在缺乏資源的狀況之下，戮力前行，逐步達成目標。



朱立倫表示，尤其培養出各縣市的年輕戰將，各個戰力有目共睹；國民黨贏回15個縣市首長，推出有利民生的各項政策，勤政努力，沒有一絲懈怠；重回“國會”最大黨，年輕有戰力的黨團提出各項民生法案，民眾有感。重回華府設立駐美代表處，國民黨積極與國際接軌。

