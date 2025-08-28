台房仲：前7月房市交易量年減26%陷寒冬

全台近年1至7月買賣移轉棟數。（照片：住商機構提供） 中評社台北8月28日電／台灣房仲企業、住商機構表示，彙整台“內政部”資料，全台今年前7月買賣移轉棟數僅15.4萬棟，年減26.8%，若以近10年同期來看，2016年13.3萬棟最低，2017年15.1萬棟次低，今年表現僅略高於2017年，顯示房市再度陷入寒冬。



住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨表示，市場適逢近年來最大交屋潮將至，房市前景亦不明朗，加諸關稅問題後座力仍未浮現。



大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶今天透過新聞稿表示，全台買氣與去年同期相比，皆有不同程度下滑，尤以過去房市熱區如新竹縣市、南二都等跌幅最重，下半年交易若再縮，今年全台買賣移轉棟數恐面臨保26萬棟大關。



根據“內政部”統計，全台前7個月買賣移轉棟數達15萬4077棟，與去年同期21萬481棟相比，年減26.8%，創下自2018年以來新低。賴志昶分析，上半年受“央行”第7波信用管制措施餘波衝擊，加上限貸令使買盤進場意願降低，令整體買氣急凍。



賴志昶表示，另外觀察近10年前7個月全台買賣移轉棟數，以2016年13.3萬棟最低，2017年15.1萬棟次低，今年同期買賣移轉棟數約15.4萬棟，已可比擬當年慘況，若此狀況延續，今年恐將面臨保衛26萬棟大關。



觀察數據，各縣市前7個月買賣移轉棟數，除了苗栗縣近乎持平外，其他縣市皆呈現跌幅，並以基隆市、新竹市、高雄市、台南市、新竹縣買氣最冷淡，跌幅皆達3成以上。