鄭文燦遭爆澳門買春　警：無法鑑定影中人

國民黨籍新北市議員林國春（左）2023年爆料時任“行政院副院長”鄭文燦赴澳門買春。（中評社 資料照） 中評社台北8月28日電／中國國民黨籍新北市議員林國春2023年爆料時任“行政院副院長”鄭文燦，曾接受組頭招待，與詐騙集團首腦澳門買春，另郭姓臉書粉專負責人發布影片影射鄭與女子進入飯店房間。鄭文燦提告2人誹謗罪，但日前鄭撤告，台北地檢署今將林、郭2人不起訴處分。



根據《中時新聞網》報導，檢方曾對疑似鄭文燦買春影片送刑事局鑑定，刑事局回覆“無法鑑定影中人身分”。



林國春2023年11月13日在“立法院”中興大樓舉行記者會，爆料鄭文燦曾接受全台最大博弈大亨招待與數名大陸籍小姐喝花酒。



另外，郭姓臉書粉專負責人在2023年10月24日在臉書粉專發布一段男子帶女子走入飯店房間內的影片，並於當天下午張貼3張男子與女子的親密照片，並影射影片、照片中的男主角是鄭文燦。



鄭文燦分別對林國春與郭男提起加重誹謗告訴，不過鄭日前具狀撤回告訴。北檢今對林國春及郭男不起訴處分。



據指出，鄭文燦早在數月前就已撤告，但檢方今直至今天才公布不起訴書，媒體推測今天是全台檢察官大調動，各地檢署偵結大批書類，趁此機會公開。