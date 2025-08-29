李福軒：朱或可再做一年　盧卸任市長再接棒

國民黨中央評議委員李福軒。（中評社 資料照） 中評社高雄8月29日電（記者 蔣繼平）中國國民黨主席選舉領表登記時程延後兩週引發熱議。國民黨中央評議委員李福軒向中評社表示，最後階段才改遊戲規則，以社會觀感來說很不好，基層有很多反感聲音出現，對藍營正要聲勢回升會有影響。他認為只要黨內有共識選主席的人就要選“總統”，那就會有其他強的人選跳出來。或者朱選連任明年辭職交棒給盧，也都是解套方法。



李福軒，美國猶他州立大學電機工程博士。現為國民黨中央評議委員、OpenKMT論壇版主。目前經商。



李福軒表示，到最後階段才再不照規則走，若沒有發生重大事件，當然會比較不好，不好的原因是社會觀感問題，因為好不容易大罷免31：0，不管是認為“賴政府”執政不好因素，這都是藍營聲勢回升的點，那就要照著規定走，社會觀感才會好。



李福軒表示，政黨在重大事件一定要成氣候，改選主席這麼大的事情，算是公職選舉以外最重要的事，這個應該要跟著規定走就沒錯，改選一年前就在講了，都這麼長的時間，現在還要做這個，這樣不好，所以基層反映不佳。



是否與現任主席朱立倫執意交棒、但台中市長盧秀燕不選的情況有關係？李福軒認為，應該沒啥關係。



李福軒另外指出，他觀察最近黨內兩件事情比較特別，一個是要參選主席的藍委羅智強說自己選上主席就要提名盧秀燕選2028，大家都喜歡盧秀燕沒有錯，但參選主席的人不能這樣講，那其他要選主席的人怎麼辦？其他有意角逐2028的人選又怎辦？



李福軒說，新任主席有兩件任務要做，一個是2026地方選舉，這個問題不大，另外是處理2028大選，一開始就說要徵召誰選2028，還沒當主席就說要徵召誰，那其他要選主席的人怎麼辦，這樣就不太好。但羅智強是聰明人，應該會修正。



李福軒說，第二件是有關朱立倫指定交棒這件事，不是不行，因為與國民黨是剛性政黨的性質有關，指定接班人不是什麼壞事，但是指定前總要培養人才，問題是幾十年來有時有做到、有時沒做到，起起落落造成的。