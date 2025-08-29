洪明江：光電弊案衝擊　綠縣市長選情危險

民進黨籍屏東縣議員洪明江。（中評社 資料照） 中評社屏東8月28日電（記者 蔣繼平）針對大罷免失敗後民進黨展開檢討佈局，民進黨籍屏東縣議員洪明江向中評社表示，一直抓戰犯實在沒有什麼意義，最主要是執政成績單要拿出來給大家看，這樣才重要。他強調，光電弊端需要解釋與解決，如果讓人民認為不管哪個黨來執政都一樣，那民進黨就完了，目前看2026地方選舉，南部4個執政縣市看起來都很危險。



全台22縣市之中，民進黨目前僅5個執政縣市，分別是嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣以及澎湖縣。



洪明江，1956年生，屏東潮州人。從事勞工運動出身，早期是台灣勞工陣線總部執行委員。曾任四屆民進黨潮州鎮鎮黨部主委、兩屆潮州鎮長。現任民進黨籍屏東縣議員，選區在內埔鄉、竹田鄉、萬巒鄉、潮州鎮、新埤鄉、枋寮鄉。



如何看待民進黨兩波大罷免失利後，各派系持續劍指發動大罷免的民進黨“立院”黨團總召柯建銘？



洪明江表示，目前焦點都在“立院”的政治鬥爭，但他認為，選後當然要檢討，但檢討不是說要抓戰犯，當然要檢討，大罷免期間也有很多其他聲音。民進黨最珍貴的就是懂得檢討、懂得反省，但是執政過以後好像自我檢討反省的能力會降低，因此民進黨應該痛定思痛，好好檢討。



有關反省的部分，洪明江說，民進黨執政要給民眾看到未來真正的方向，要很清楚告訴人民，才能夠凝聚大家力量，一起往前走。而不是說見招拆招，不是這樣子。因為主動詮釋的權力是在執政者這邊，不是讓在野黨牽著鼻子走。



洪明江嘆了一口氣說“反對黨、執政黨的職責是什麼，現在都亂了。”譬如核三公投的問題，他自己一直強調權力問題不能表決，屏東人的生存權怎麼會由人民來公投呢？“憲法”就講生存、財產、工作權要予以保障，這是人民權益，不能表決。所以當藍白在“立院”表決核三公投時，民進黨黨團應該退出議場，不參與表決，凸顯權力問題不能表決。但民進黨“立院”黨團也跟著在裡面表決，這是不對的。

