徐巧芯：國民黨主席選舉蠻多人選在被勸進

藍委徐巧芯支持黨主席選舉領表延期，讓有意願的人選可以參選。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北8月29日電（記者 張嘉文）中國國民黨主席10月18日進行改選，原訂9月1日至5日辦理領表登記作業，但27日有中常委提案延後，中常會也通過將領表登記時間延後兩周，改為9月15日至19日。國民黨籍“立委”徐巧芯向中評社表示，她支持領表延期，因為大罷免結束，距離領表僅不到兩周，時間短到讓人沒有辦法好好思考，形同被迫放棄。



徐巧芯指出，這次延長的主要目的，就是讓更多人有足夠的時間思考與醞釀，就她所知，有許多人選仍在被勸進中，她所指的並非已公開宣布不參選的台中市長盧秀燕，而是一些黨內具有實力、但仍在猶豫的人選，至於是誰她不能透露，否則可能見光死。



國民黨主席選舉預計10月18日投票，除現任主席朱立倫堅持交棒，以及台中市長盧秀燕宣布不參選外，目前包括“立委”羅智強、孫文學校總校長張亞中、前彰化縣長卓伯源、前“立委”鄭麗文、國民黨中央委員孫健萍等人，表態有意角逐。彰化縣議長謝典林昨天也在臉書發文宣布參選。



該選舉原訂9月1日至5日辦理領表登記時間，以及10月18日舉行投票、11月1日舉辦全代會交接。但國民黨昨天下午召開中常會，通過中常委、“立委”鄭正鈐和另一中常委陳俗蓉等人的臨時提案，將領表登記時間延後至9月15日至19日辦理。



徐巧芯接受中評社訪問時對此表示，從8月23日大罷免全部結束到9月5日僅短短十多天，對任何有意參與黨主席選舉的人來說都過於匆促。領表之前，本應先走訪黨員、聽取意見，甚至思考未來籌款與選舉策略，這些都不是一夕之間能決定的事情，至少需要一個月左右的時間，才有助於參選人做出慎重決定。



徐巧芯也坦言，雖然基層多少對選舉有些焦慮，但大罷免以32比0完封，反而讓黨內士氣高昂，氣氛還算穩定。只是基層還是會討論誰可能是下一任黨主席是必然現象，但還不至於陷入亂局。



她說，國民黨主席是一個四年任期的重責大任，不僅要為選舉操盤，還要負責黨務籌款，必須謹慎以對。因此，主席選舉登記時間延後，她是樂觀其成，也相信這樣的安排有助於讓更合適的人選有機會思考與準備。