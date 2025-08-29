中評鏡頭：八達嶺長城雄偉壯觀讓人讚嘆

八達嶺長城南側全長約1300米。（中評社 盧誠輝攝） 中評社北京8月29日電（記者 盧誠輝））為迎接9月3日即將舉行的大閱兵，大會新聞中心與中國記協自8月27日起舉辦一系列境外媒體集體採訪活動，28日一行人分乘大巴士來到八達嶺長城參訪，由於許多境外媒體都是第一次遊長城，對於眼前雄偉壯觀的八達嶺長城，都讚嘆不已。



今年是中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年，9月3日將舉行盛大閱兵式。為配合系列紀念活動，中國記協從27日到31日安排境外媒體在北京、天津、河北進行多場集體參訪活動。28日則是走訪八達嶺長城、八達嶺鎮石峽村、北京世園國際旅遊渡假區等地。



有別於27日首次參訪活動一整天都下著大雨，28日一早天氣已放晴，逾50位境外媒體分乘兩輛大巴士，經過約1.5小時的車程，終於抵達位於北京市延慶區的八達嶺長城。一行人從南側入口搭乘纜車抵達八達嶺長城南5樓附近，接著徒步走過南6樓到南7樓，由許境外媒體都是第一次遊長城，對於眼前雄偉壯觀的八達嶺長城，都讚嘆不已。



八達嶺長城管理處導覽時表示，八達嶺長城南側指的是“南長城”，北側則是“北長城”，而相較於北長城，南長城的路線相對較短也較平緩，全長約1300米可途經南1樓到南7樓。南5樓城牆上，還刻有“貴州修復，1987年”的紀念碑，以紀念貴州民眾自發性自掏腰包修復長城的感人故事。



八達嶺長城是明長城中保存最完好、文化價值最突出的段落之一。作為萬里長城的重要隘口，它地勢險要，古稱“居庸之險不在關而在八達嶺”，其戰略地位在歷代軍事防御中均占據核心地位。八達嶺長城依山勢而建，城墻隨山脊蜿蜒起伏，充分利用地形險阻，構建起易守難攻的防御體系。



在建築上，八達嶺長城牆體兩側設有雉堞與宇牆，既具備軍事防御功能，又蘊含古代勞動人民的建築智慧。如今，八達嶺長城不僅是5A級旅遊景區，更是世界文化遺產的傑出代表，每年都吸引上千萬中外遊客登臨遊覽。