柯文哲：不論賴清德派誰傳話　絕不投降

柯文哲在法庭高喊，不管賴清德派誰傳話，絕不投降。(中評社 資料照) 中評社台北8月28日電／台北地院審理京華城案，28日勘驗北市前副市長彭振聲接受偵訊時的光碟，庭末，民眾黨前主席柯文哲站起來轉向旁聽席對著包括妻子陳佩琪在內的旁聽民眾說“我絕對不會投降、不會屈服”，隨後發言的檢察官姜長志說不要牽扯政治問題，為了發言問題和律師們火爆爭吵，柯文哲也加入戰局說“民進黨不會永遠執政”，法官諭知大家冷靜後退庭、柯文哲還押。



柯文哲因京華城案遭羈押，至8月30日屆滿一年。



《中時新聞網》報導，上次開庭時，陳佩琪突然衝向前方，對著3名法官高喊“請問他（柯文哲）做了什麼，叫做犯罪嫌疑重大？”今日她到法庭旁聽一整天，態度平靜，倒是一看到柯文哲被提訊進法庭時，跟隔壁親友聊天說，柯文哲可能太熱了又剪光頭。



北院進行一整天勘驗程序後，柯文哲發言先幫書記官說話，稱司法要改革，可以花錢找委外聽打人員，書記官打字一整天不能虐待書記官；隨後他話鋒一轉說，京華城案有4個人認罪，其中位階最高的就是北市副市長，但他聽了一整天的偵訊光碟，還是不知道彭振聲到底認什麼罪？檢察官不管怎樣就是樣扯柯文哲。



柯文哲說，京華城案送研議他知道，後面細節他不知道，且也沒有被市長是列管；他質疑高雄市副市長林欽榮到法庭作“偽證”，因為林擔任北市副市長也有受理過北市議員應曉薇的陳情，且林說京華城案不可以準用都市計劃法24條容積獎勵，但是作證完的公務人員都說可以。



柯文哲語氣激動地表示，被關押1年，不管賴清德派誰來傳話，“我絕對不會投降、不會屈服”但檢察官姜長志說，彭振聲被起訴後都沒有說要否認犯罪，法庭上的律師們剝奪認罪權利，對彭振聲不厚道，由於雙方發言火爆，一度在法庭爭吵，法官許芳瑜連忙要大家冷靜，處理完程序事項後，諭知9月2日彭振聲出庭作證，提訊被告柯文哲、應曉薇，傳喚被告李文宗、黃景茂及沈慶京，吳順民。