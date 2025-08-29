中評鏡頭：北京世園夢華長城表演　穿越古今

《夢華長城》表演是以明代將領戚繼光與長城的故事為背景。（中評社 盧誠輝攝） 中評社北京8月29日電（記者 盧誠輝）北京世園國際旅遊度假區前身為2019年北京世界園藝博覽會舉辦地，後由八達嶺文旅集團在度假區內打造北京首部以長城為主題的文化演出《夢華長城》，28日境外媒體受邀欣賞表演，在如夢似幻的視聽盛宴中，彷彿穿越古今般一覽明代將領戚繼光與長城的故事。



今年是中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年，9月3日將舉行盛大閱兵式。大會新聞中心與中國記協自27日起舉辦一系列境外媒體集體採訪活動。28日走訪八達嶺長城、八達嶺鎮石峽村、北京世園國際旅遊渡假區等地。



境外媒體28日先後走訪八達嶺長城與石峽村後，最後一站來到北京世園國際旅遊度假區，欣賞北京首部以長城為主題的文化演出《夢華•長城》。該齣舞台劇以古代戚繼光與長城的故事為主線，並以主劇場《思鄉》、《築城》、《狼煙》、《良辰》四幕貫穿全劇，帶領觀眾感受一場名副其實的“古今穿越”劇。



北京世園國際旅遊度假區前身為2019年北京世界園藝博覽會舉辦地，吸引數百萬中外遊客，獲國際園藝生產者協會最高獎項及多項金獎，奠定其生態文旅標桿地位。此後，世園公園持續激活遺產價值，引入草莓音樂節、斯巴達勇士賽等，形成文旅消費新場景。

