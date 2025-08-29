中評現場：AI輔助登長城　人人是好漢

北京八達嶺長城上的“不到長城非好漢”石碑。（中評社 盧誠輝攝） 中評社北京8月29日電（記者 盧誠輝）北京八達嶺長城有一座“不到長城非好漢”石碑，象徵著萬里長城的重要性與代表性。許多為了採訪9月3日大閱兵活動的境外媒體，從27日起被大會安排一系列的集體採訪活動，28日一行人在走訪八達嶺長城後，有記者隨即體驗現場的AI輔助登山設備，讓登長城變得輕鬆許多，人人都能是好漢。



今年是中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年，9月3日將舉行盛大閱兵式。大會新聞中心與中國記協自27日起舉辦一系列境外媒體集體採訪活動。28日走訪八達嶺長城、八達嶺鎮石峽村、北京世園國際旅遊渡假區等地。



有別於27日首次參訪活動一整天都下著大雨，28日一早天氣已放晴，逾50位境外媒體分乘兩輛大巴士，經過約1.5小時的車程，終於抵達位於北京市延慶區的八達嶺長城。一行人從南側入口搭乘纜車抵達八達嶺長城南5樓附近纜車出口處，映入眼簾的就是一座“不到長城非好漢”石碑。



八達嶺長城管理處導覽員隨即介紹一旁的AI輔助登山設備“助力外骨骼”，讓現場媒體親自體驗輕鬆登長城變好漢的滋味。有記者隨即躍躍欲試地在工作人員協助下穿戴起設備，AI輔助登山設備共有5段設計，隨著坡度越陡或個人疲憊度可隨時增加強度，讓登長城不再氣喘吁吁。



新西蘭文化傳媒集團記者宋雨璇在體驗完AI輔助登山設備後受訪表示，所謂“不到長城非好漢，去了長城滿頭汗”，但在體驗AI輔助登山設備後，感覺非常輕鬆，它會依據個人需求決定腿抬多高，還會協助推動腰部，讓登長城過程感覺輕飄飄的，雖然它看起來有些笨重，但真正穿戴後感覺並不重。

