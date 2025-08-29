中評鏡頭：北京八達嶺長城地面纜車　快又穩

境外媒體28日到八達嶺長城南側體驗搭纜車的便捷性。（中評社 盧誠輝攝） 中評社北京8月29日電（記者 盧誠輝）為迎接9月3日即將舉行的大閱兵，大會新聞中心與中國記協自8月27日起舉辦一系列境外媒體集體採訪活動，28日一行人分乘大巴士來到八達嶺長城參訪，第一站就是搭乘纜車上長城，全程約600米的高度僅花不到3分鐘就抵達，讓許多境外媒體都感受到長城纜車快又穩的便捷性。



今年是中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年，9月3日將舉行盛大閱兵式。大會新聞中心與中國記協自27日起舉辦一系列境外媒體集體採訪活動。28日走訪八達嶺長城、八達嶺鎮石峽村、北京世園國際旅遊渡假區等地。



有別於27日首次參訪活動一整天都下著大雨，28日一早天氣已放晴，逾50位境外媒體分乘兩輛大巴士，經過約1.5小時的車程，終於抵達位於北京市延慶區的八達嶺長城。境外媒體登長城前第一站就是先體驗搭乘纜車的便捷性，一行人從南側入口搭乘纜車，全程約600米的高度僅花不到3分鐘就抵達八達嶺長城南5樓附近的纜車出口處。



八達嶺長城管理處導覽員表示，八達嶺長城南側指的是“南長城”，北側則是“北長城”，而相較於北長城，南長城的路線相對較短也較平緩，全長約1300米可途經南1樓到南7樓。而有別於八達嶺長城北側為空中纜車，八達嶺長城南側則為地面纜車，搭乘起來的便捷性與舒適度更高，且快又穩，地面纜車最快每秒可前進8米。

