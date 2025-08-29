中評現場：長城底下隆慶街　體驗紮染、陶藝

境外媒體28日在世園隆慶街體驗陶藝的樂趣。（中評社 盧誠輝攝） 中評社北京8月29日電（記者 盧誠輝）許多為了採訪9月3日大閱兵活動的境外媒體已陸續抵達北京，從27日起被大會安排一系列的集體採訪活動，28日一行人在走訪八達嶺長城和石峽村後，最後一站來到世園國際旅遊度假區隆慶街體驗紮染、陶藝的樂趣。



今年是中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年，9月3日將舉行盛大閱兵式。大會新聞中心與中國記協自27日起舉辦一系列境外媒體集體採訪活動。28日走訪八達嶺長城、八達嶺鎮石峽村、北京世園國際旅遊渡假區等地。



北京世園國際旅遊度假區前身為2019年北京世界園藝博覽會舉辦地，境外媒體一行人在世園欣賞北京首部以長城為主題的文化演出《夢華長城》後，隨即搭乘電瓶車到世園隆慶街體驗紮染、陶藝的樂趣，整個隆慶街被打造得古色古香，在如此環境中讓外媒體驗傳統手作工藝，別有一番風味。



北京世園國際旅遊度假區佔地面面積503公頃，水域面積則為132公頃，在2019年北京世界園藝博覽會舉辦期間，曾吸引數百萬中外遊客，並獲國際園藝生產者協會最高獎項及多項金獎，奠定其生態文旅標桿地位。此後，世園公園持續激活遺產價值，引入草莓音樂節、斯巴達勇士賽等，形成文旅消費新場景。