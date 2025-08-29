謝寒冰：賴若硬壓英系　民進黨馬上大亂

謝寒冰（左）指出，賴清德如果想要硬壓英系綠委就範，民進黨馬上大亂。（ 截自“誰來早餐”YouTube畫面） 中評社台北8月29日電／大罷免大失敗後綠營內檢討聲浪四起，民進黨“立院”黨團總召柯建銘成為眾矢之的，面臨是否提早下台的壓力，但又突傳柯29日發出甲動通知，疑山雨欲來。媒體人謝寒冰表示，綠營拋出連署改選黨團幹部，但很多綠委不簽。賴想硬壓英系綠委就範，英系很多人不吃這套。若賴要硬幹，民進黨馬上大亂。



大罷免失利後，民進黨內部發起連署訴求民進黨“立院”黨團幹部改選，劍指民進黨團總召柯建銘意味濃厚。28日晚間傳出有媒體報導，“總統府”秘書長潘孟安27日晚間曾到柯建銘家中拜訪，希望勸退柯，但柯未動搖。而柯的妻子還哭訴柯“都75歲了，希望能讓他當完這一屆任期”，討論不斷。



根據《中時新聞網》報導，謝寒冰28日在《誰來早餐》節目表示，為什麼這麼多綠委不簽？顯然現在這些綠委看的人不是賴清德，“我覺得非常明確”。因為賴清德現在種種的動作，顯然想要硬壓英系綠委就範，但現在英系很多人大概是不吃這套。



謝寒冰強調，賴清德現在雖然搞得亂七八糟、烏煙瘴氣，但他畢竟是“總統”兼黨主席，明年縣市長選舉的提名權還握在他手中。賴清德跟徐國勇兩個人大開幹，針對英系，想把他們一個個幹倒？如果他們真的這樣做的話，民進黨現在馬上大亂！



謝寒冰直呼，民進黨如果真的鬥起來的話，是一個比一個兇狠的！“絕不騙你，如果他們真的鬥起來的話，我真的非常期待看到這種好戲”。