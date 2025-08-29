台北市副議長葉林傳涉圖利賭博遭訴求重刑

台北市副議長葉林傳。（中評社 資料照) 中評社台北8月29日電／台北市副議長葉林傳（國民黨籍）暗地經營電子遊藝場，並透過修改自治條例牟利。台北地檢署今依貪污治罪條例的圖利罪與刑法賭博罪起訴葉林傳等7人，並請求法院從重量刑。



起訴指出，葉林傳是欣欣電子遊戲場實際負責人，林姓男子則掛名老闆，2007年起該遊戲場改裝機板或可供賭博機台，與賭客對賭，賭博營收在月底或月初以現金或匯款方式，3年來交給葉林傳共新台幣158萬元。



檢方查出，葉林傳利用市議會法案審議時，若在場議員無表示意見，則依“無異議認可通過”將順利照案通過慣例，且知悉 2017年5月24日、2017年5月31日第12屆第5次定期大會二讀會及2017年6月7日第12屆第5次定期大會第10次會議三讀會，將討論放寬電子遊戲場設置在第四種商業區的自治條例修正案列為議案，仍違背利益衝突迴避規定，隱藏其具有利益衝突之真相，均出席簽到參加會議，並計入修正案表決時出席人數。



檢方查出，葉林傳於二讀會、三讀會議決該修正案時，使其他不知情議員受瞞蔽，不知其有利益衝突應迴避議決之情事，因均採取“無異議認可通過”表決方式，而通過該條例第10條修正案，再經行“政院”核定後於2017年9月29日由台北市政府公布施行，使原被否准的欣欣電子遊戲場得不受該條例第4條資本額、營業面積及鄰近學校限制，順利於2018年1月19日取得台北市因稀少性而極具經濟價值限制級營業級別證。

