謝典林：藍白合才能制衡民進黨　血淋淋教訓

彰化縣議長謝典林表示，“藍白合”是現階段在野黨制衡民進黨政府的唯一武器。（照：謝典林臉書） 中評社台北8月29日電／中國國民黨籍彰化縣議長謝典林8月27日表態參選國民黨主席，今天在臉書發文指出，如果2024大選藍白合沒有破局，賴清德不會以40%得票數當選“總統”，“阿北”（民眾黨前主席柯文哲）也不會被收押。“藍白合”是現階段在野黨制衡民進黨政府的唯一武器。



國民黨主席改選備受關注，現任黨主席朱立倫不斷勸進台中市長盧秀燕接棒，孫文學校總校長張亞中、前國民黨副祕書長張雅屏、前藍委鄭麗文及藍委羅智強則陸續表態參選；彰化縣議長謝典林27日也發文宣布，為“保護盧秀燕”，他將參選黨魁。



謝典林指出，2024年大選前，他呼籲“總統”票投國民黨侯友宜、趙少康；“立委”票投國民黨謝衣鳳；政黨票投民眾黨。他頂著四面八方的壓力，把主張貫徹到底，開票結果顯示，謝衣鳳的“立委”票總數，剛好等於侯趙配和柯吳配“總統”票的相加數，而且廢票極少，顯示民眾黨支持者接受呼籲。



謝典林表示，投票日前兩週，也將看法轉達給國民黨提名的第一、二、四選區“立委”候選人參考，但未接受建議，最後全部落選，且“立委”廢票數非常多。

