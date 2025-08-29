賴滿意度僅3成　小笠原示警綠面臨嚴峻局勢

小笠原欣幸認為，台灣民意對民進黨抱持較為嚴格的看法，民進黨正陷入非常嚴峻的情勢。（Yoshiyuki Ogasawara臉書） 中評社台北8月29日電／最新民調顯示，賴清德的信任度僅剩36%，滿意度僅31%。長期觀察台灣政治的清華大學榮譽講座教授、日本學者小笠原欣幸認為，台灣民意對民進黨抱持較為嚴格的看法，民進黨正在陷入非常嚴峻的情勢。



小笠原欣幸28日在臉書發文表示，《美麗島電子報》民調指出，賴清德的滿意度31.0%、不滿意度60.5%，與3月的高峰時的55.6%相比，下降的幅度是24.6個百分點。此外，民進黨的好感度也比國民黨、民眾黨低。可以觀察到，台灣民意對於2次罷免投票大敗的民進黨，抱持較為嚴格的看法，民進黨正在陷入非常嚴峻的情勢。



根據《美麗島電子報》28日公布的最新民調顯示，在賴清德的施政表現中，僅6.5%表示“很滿意”、24.5%“還算滿意”，而高達40.1%認為“很不滿意”、20.4%“有點不滿意”，較上月增加3.9個百分點。信任度部分，11.2%表達“很信任”、24.8%“還算信任”，但有36.1%“很不信任”、19%“有點不信任”，比上月再增加4.8個百分點，顯示社會信任危機加劇。



此外，民調詢問民眾各黨好感度，結果顯示，有33.1%對民進黨有好感，56.8%反感；36.3%對國民黨有好感，47%反感；34.2%對民眾黨有好感，46.9%反感。



《美麗島電子報》28日公布的民調，調查時間為2025年8月25至27日，調查範圍全台22個縣市，調查對象為設籍在調查範圍、年滿20歲的民眾。調查方法採住宅電話與行動電話雙架構抽樣。其中樣本規模成功完訪1080人（住宅電話703人、行動電話377人），合併樣本在信賴水準95%時的抽樣誤差最大值為±3.0%。