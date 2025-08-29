賴系：黨團共識讓老柯休息若到這會期就今天

民進黨團在院會前於議場角落開會。（照片：藍委徐巧芯提供） 中評社台北8月29日電（記者 張穎齊）民進黨“立法院”黨團29日院會前於議場內開黨團會議。民進黨籍賴系“立委”林俊憲受訪表示，黨團多數人有共識讓柯建銘先休息，若是到這個會期那就做到今天，若是下個會期要到明年1月底，柯建銘的總召去留時間，柯建銘自己決定。



是否是賴清德要柯建銘走？林俊憲說，有時政治也是種責任，柯建銘的去留與大罷免無關，是與黨團內部政策運作有關，希望黨團改選後，“國會”朝野政黨之間能有所折衝，柯建銘功勞、苦勞都有，是“立院”最資深“立委”，尊重柯的去留時機點。



黨團幹事長吳思瑤則表示，都是聚焦重大議案程序討論，沒討論黨團幹部改選，在新會期開議前大家都能沉澱思考，希望黨團有生力軍。



林俊憲會前受訪表示，其實不只新潮流系，黨團態度都很清楚，也有共識，贊成先讓柯建銘休息，至於什麼時間點，大家都有不同意見。柯有足夠經驗、資歷、智慧，看得清黨內外局勢，相信會做最好選擇。



有無簽署來自民進黨秘書長徐國勇發出的同意黨團幹部改選連署書？林俊憲說，他在考慮，他覺得老柯功勞、苦勞都有，老柯自己決定時間點。



吳思瑤會後在議場前受訪表示，今天黨團會議完全沒觸及個別黨團成員改組問題，而是針對幾大重大議案表決，大家關心黨團改選，可在新會期開議前，讓大家能夠有一番沉澱思考，大家大鳴大放、大破大立，而她即便卸下黨團幹事長，任務仍不變，為黨團貢獻心力，也希望有更強大的黨團幹部生力軍，回應社會，有新氣象。

