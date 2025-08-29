管中閔：抗戰歷史是國民黨的資產不是負債

前台大校長管中閔。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北8月29日電（記者 張嘉文）前台灣大學校長管中閔今天出席中國國民黨智庫“國政基金會”舉辦的紀念抗戰勝利座談會，他提到，抗戰歷史當然是台灣的歷史，台灣人民不能遺忘，“這不是國民黨的負債，而應該是國民黨的資產”，可以證明國民黨領導抗戰勝利、台灣光復，才有後來台灣80年的成果，也能證明國民黨在台灣的正當性。



管中閔說，但令他悲憤的是，抗戰歷史在現任政府的教育體系中被刻意淡化，甚至從教育課程中消失，造成歷史記憶的斷裂。這將導致整體社會陷入一種“虛無主義”，因為人民失去了追溯光榮過去的途徑。如果迴避這段歷史，歷史就像一張空白的紙，我們不願意去書寫，自然就有人會任意在上面塗抹。



“國政基金會”今天舉辦“抗戰勝利暨台灣光復八十週年見證與省思”紀念座談會，包括馬英九、國民黨主席朱立倫、前台大校長管中閔等人出席致詞，並邀請多位專家學者與談。



管中閔在會中表示，今年同時是抗戰勝利與台灣光復80周年，也是乙未割台130周年。抗戰是“中華民國”存亡與中華民族延續的生死之戰，因為有艱苦卓絕的抗戰以及最後的勝利，“中華民國”才能在戰時躋身同盟國四強，參與開羅會議與波茨坦宣言，並確立台灣從日本殖民地的地位中解放，在戰後得以回歸“中華民國”。

