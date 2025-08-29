鍾小平曝小英男孩鄭亦麟擁1億房產後面是誰

國民黨台北市議員鍾小平。（中評社 資料照） 中評社台北8月29日電／被稱作“小英男孩”的台“經濟部”綠能科技產業推動中心前副執行長鄭亦麟，任內疑涉收受廠商上百萬賄款，遭檢方聲押禁見。對此中國國民黨籍台北市議員鍾小平29日上午揭露，鄭亦麟從26歲開始擔任副執行長一職至今34歲，8年間竟在台北市東區買了3套總額價值超過新台幣1億元的房產，簡單來說，鄭亦麟就是定位為“豬油仔”，因此被抓時才敢喊“知道我背後是誰嗎”，請檢調一定要查清誰是背後的“雷洛”。



《中時新聞網》報導，鍾小平29日上午在台北市議會接受媒體訪問，他表示，涉收廠商上百萬賄款的鄭亦麟，在台北市東區坐擁3套房產，市價高達1億元，分別在基隆路二段、光復南路及敦化南路二段。



“簡單來說，鄭亦麟就是定位為 ‘豬油仔’，因此被抓時才敢喊‘知道我背後是誰嗎？’”鍾小平以港片《五億探長雷洛傳》中負責收賄的角色豬油仔來形容鄭亦麟，並表示檢調一定要查明鄭亦麟背後的“雷洛”是誰，必須要用查京華城案、黃呂錦茹案的標準來追查鄭。



鍾小平說，鄭亦麟從26歲開始擔任副執行長一職至今34歲，8年間竟在台北市東區買了3套總額價值超過1億元的房產，“哪來那麼多錢？買那麼多房地產，收那些錢幾百萬，上億房地產哪來？請檢調去查下。”