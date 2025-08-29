挺盧秀燕決定　鄭麗文：愛她就不要為難她

鄭麗文接受廣播節目《POP撞新聞》專訪。（照片：Pop radio提供） 中評社台北8月29日電／中國國民黨主席將在10月18日進行改選，國民黨籍台中市長盧秀燕表態不參選黨主席，但不少仍藍營人士仍積極勸說。國民黨籍前“立委”鄭麗文、前國民黨副祕書長張雅屏29日都接受廣播節目專訪。鄭麗文說，應該尊重、相信、支持盧秀燕決定，“愛她就不要為難她”、“不要消費盧市長”。張雅屏也說不要把國民黨主席跟2028大選綁在一塊，主席能不能好好幫大選候選人比較重要。



目前已有孫文學校總校長張亞中、彰化縣前縣長卓伯源、前“立委”鄭麗文、中常委孫健萍、組發會前主委張雅屏、“立委”羅智強及彰化縣議長謝典林等7人表態參選國民黨主席。



根據《中時新聞網》報導，鄭麗文29日接受廣播節目《POP撞新聞》專訪表示，每一步都踩得很穩不踩空，把台中市政做到第一名，然後把市長接棒給國民黨的候選人，這當然是盧秀燕必須要先做到的事情。



針對同樣表態參選的國民黨籍“立委”羅智強、彰化縣議長謝典林，日前先後提出“保盧”政見，鄭麗文則認為“不需做過度保護”，強調黨主席應提供公開、公平的平台，讓所有參選人能在同等條件下競爭。鄭麗文表示，若社會普遍認為盧秀燕是2028“總統”大選最佳人選，那她自然能在2027初選中勝出，過度保護只會徒增困擾，也不符合大黨應有的格局。



鄭麗文強調，他們現在要接黨主席，不是一個看守的主席，等到明年底交給盧秀燕。國民黨要脫胎換骨，有太多事情要做，要打贏明年的選戰，不要因為大罷免一時的成功就沖昏頭。



張雅屏29日接受廣播節目《千秋萬事》專訪時則表示，盧市長不參選，可以理解她的原因跟理由，不要再把國民黨主席跟2028大選綁在一塊，主席能不能好好幫大選候選人比較重要。



張雅屏說，前陣子死亡連署的司法案件，很多黨工跟他哭著說，照黨的指令做事情卻被抓，黨中央至少要支持這些黨工，讓他們的家庭不要崩解，但這次很多人都沒有被照顧，這也是他選黨主席的初衷。