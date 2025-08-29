美媒：美售台武器還有逾200億美元未交付

愛國者飛彈。(照:台軍方發言人臉書) 中評社台北8月29日電／台海局勢備受全球關注，台灣軍事戰備也受到關注。美國右派媒體《華爾街日報》主筆室28日發表評論，以“台灣認真看待威懾”（Taiwan Gets Serious About Deterrence）為題，副標題：“如果美國能交付武器，其防務預算可能會更高”，內文提及台灣向美國採購的武器當中，美方目前還有超過200億美元的項目積壓。



《華爾街日報》主筆室指出，台灣政府正計劃增加防務預算，預計2030年防務預算將佔GDP的5%。台灣2024年防務支出佔GDP的2.5%，賴清德提出的2026年防務預算佔GDP比例略高於3.3%，接近北約組織（NATO）軍事支出佔GDP 3.5%的新目標。



《華爾街日報》主筆室認為，台灣想向美國證明自己是值得支持的安全伙伴，但在強化威懾能力方面“動作太慢”（too slow），賴清德的防務預算佔GDP 5%可能都還不夠激進。



《華爾街日報》主筆室指出，美方還有改進空間，根據美國喬治梅森大學（George Mason University）今夏統計，美國尚未交付台灣的武器總額超過200億美元。



文章也引用前美國太平洋司令部作戰主任、退役少將蒙哥馬利（Mark Montgomery）的評估，如果美國能改善對外軍售流程，每年交付更多武器，台灣防務支出要達到4%應該很容易。