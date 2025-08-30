郭岱君：抗戰史研究是兩岸和平統一重要平台

史丹佛大學胡佛研究所研究員郭岱君。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北8月30日電（記者 張嘉文）抗戰史研究對於兩岸的意義，美國史丹佛大學胡佛研究所研究員郭岱君29日在一場活動表示，抗戰是全體中華民族共同一起犧牲奮鬥，以血淚換來的成果，抗戰史的研究，是兩岸以及未來中國的和平統一，非常重要的橋梁、平台，所以要珍惜這段歷史，不能忘掉它。



中國國民黨智庫“國政基金會”29日舉辦“抗戰勝利暨台灣光復八十週年見證與省思”紀念座談會，包括馬英九、國民黨主席朱立倫、前台大校長管中閔等人出席致詞，並邀請多位專家學者與談。



郭岱君，祖籍湖南，政治大學新聞系學士，美國俄勒岡大學政治學博士。歷任“總統府第一局副局長”、“行政院新聞局”駐波士頓辦公室主任、“總統府”新聞秘書、英文傳譯；淡江大學美國研究所副教授、美國史丹佛大學胡佛研究所研究員。



與會的郭岱君表示，對日抗戰影響了三代人，第一代人是實際上在為國家民族保家衛國，浴血奮鬥；第二代則面臨了遷徙，譬如兩岸的分裂，有的是留在中國大陸，有的來到台灣，或者到其他地方；第三代就像她的子女等等，他們無論是在台灣或是在海外，對這段歷史不甚瞭解，也不知道哪裡能得到更詳細的資訊，同時對自己身份的認同，有時候也會很迷惘，所以這場戰爭對我們三代的影響非常大。



郭岱君說，這場戰爭其實是中華民族全體共同抵抗，所以她認為抗戰史的研究，是兩岸未來和平統一一個非常重要的橋梁、平台，畢竟當年大家都是一同為中華民族來奮鬥。



也因為這場抗戰，郭岱君表示，當年國、共的情勢在抗戰中此消彼長，抗戰勝利後中國共產黨已經壯大，已經可以和中國國民黨叫板，後來經幾次協商，美國也進來調停，但是都沒有成功，導致最後內戰的爆發，這是民族的不幸，內戰爆發後衍生出後來的兩岸分治。



郭岱君說，這影響也導致後來的冷戰進而影響東亞局勢，世界局勢也因此而變化，所以非常遺憾，他們這一輩有機會希望能彌補這些遺憾，希望這種分離、誤解不要繼續下去，將來總有一天大家能夠互相理解，在一個大家可以接受條件下，大家再重新坐在一起。