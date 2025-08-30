賴民調崩跌　綠議員邱俊憲：勿見獵心喜

民進黨籍高雄市議員邱俊憲。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄8月30日電（記者 蔣繼平）兩波大罷免失敗重創民進黨，《美麗島電子報》最新民調賴清德滿意度只有31%，黨內憂心影響2026地方選舉。對此，民進黨籍高雄市議員邱俊憲向中評社表示，明年地方選舉雖受影響，需戒慎恐懼，但實在不用自己嚇自己，選區經營是長期累積，並非單一事件就改變選民投票意向。



邱俊憲，中山大學海洋事務研究所管理碩士。曾任陳菊在高雄市長任內的機要秘書、綠委李昆澤“國會”辦公室執行長，屬菊系。2014年當選高雄市議員連任至今，選區在大社區、仁武區、鳥松區、大樹區。



《美麗島電子報》28日公布最新民調，其中對賴清德的信任度只有36%，施政滿意度更跌到31%，再創新低。對此，媒體人黃暐瀚表示，若不調整，聲望可能繼續掉，若未來跌破30%，下屆大選是不是由賴清德繼續選，恐怕都會出現雜音。



由於賴清德2019年就曾在初選挑戰爭取連任的蔡英文，黨內會怎麼看？



邱俊憲表示，時間還早，大家不要見獵心喜，因為治理上很多問題並不是只是賴清德個人問題而已，還包括“立法院”總總的亂象，賴清德與“行政院長”卓榮泰也很努力想把台灣帶到更好的方向，所以用現在的民調來判斷評斷賴清德未來連任的規劃或可能性，都言過其實，都只是假設性的問題。