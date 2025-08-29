逼老柯辭總召　李艷秋要求賴清德先答題

針對民進黨“立院”黨團總召柯建銘被面臨被“逼宮”窘境，李艷秋在臉書發表看法。（照：李艷秋的新聞夜總會粉專） 中評社台北8月29日電／民進黨罷免失利，被認為是最大戰犯的民進黨“立法院”黨團總召柯建銘面臨被“逼宮”窘境，賴清德昨日表態，“如果黨團做改選，我相信會更符合社會的期待”。對此，資深媒體人李艷秋表示，老柯所有的錯都源於他實在太想當“立法院長”，並強調賴清德若要開鍘柯建銘，應該先回答5個問題。



李艷秋今天在臉書發文問，該唸七步詩？還是說周處的故事？



李艷秋說，大罷免後，看到柯建銘總召痀僂著背，小心翼翼地在議場走動，見人就低頭微笑打招呼，輕聲細語地跟在野“立委”討論法案，顯見老柯不是一直那麼瘋癲，只是很認真地用最癡狂的狀態，演出當家者要求的囂張。



李艷秋感嘆地表示，如今當家者卻發動所有綠委連署，逼老柯離開總召的職位，以前被呼來喝去的小弟小妹，突然都成他的冤親債主，把第一戰犯的帽子穩穩的給他戴上，使得老柯軟弱地為自己辯護，且怨同志相煎太急，“他想要負隅頑抗，卻不得不搖尾乞憐”。



李艷秋認為，“如今唯一被罷免成功的可能就是柯總召”。她說，打落水狗容易，但也該有人為老柯說幾句公道話。李指出，若說老柯有錯，錯在他坦白承認一年前就和賴清德討論大罷免，錯在無差別罷免的概念形成時，他沒有制止，還火上添油的高聲附和，其洋洋自得於可以和賴決定政策，而且還不知死活的大聲嚷嚷，“所有的錯都源於他實在太想當‘立法院長′”。



此外，李艷秋認為，若賴清德要開鍘柯建銘，應該先回答5個問題，包括：

