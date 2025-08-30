中評關注：謝典林表態選黨魁　彰化藍軍生波

彰化縣議長謝典林表態參選國民黨主席。（中評社 資料照） 中評社彰化8月30日電（記者 方敬為）中國國民黨籍彰化縣議長謝典林表態參選黨主席，強調要保護可能參選2028的台中市長盧秀燕“安全下莊”，但相關動作卻引起彰化藍營緊張。由於謝典林胞姐、藍委謝衣鳳可能參選2026彰化縣長，謝典林選黨主席會造成不必要的紛爭，替藍營選情增添變數。謝衣鳳第一時間也出面唱反調，表明領導黨務應該由如現任主席朱立倫這樣子的人選，才能勝任。



國民黨主席將於今年10月18日改選，彰化縣議會議長謝典林27日在臉書發文表示，為保護台中市長盧秀燕參選2028大選，讓盧把工作做好做滿，最好方法就是找小咖去當國民黨主席，“而他願意當小咖”。



29日謝典林又再度於臉書闡述參選國民黨主席的理念，強調藍白合是制衡民進黨政府的唯一武器，他主張國民黨全代會必須把“藍白合”做成決議，成為2026和2028年提名的參考依據，這是2024年大選失敗的血淚教訓。似乎已在替參選黨主席列舉相關政見。



據了解，謝典林的動作引起彰化縣藍營緊張，大多數私下表示不認同，因為此舉無疑是“添亂”，不利於藍營在2026年彰化地方選舉的選情。



其胞姐謝衣鳳第一時間就持反對意見，公開回應表示，領導國民黨黨務須有像現任主席朱立倫這樣子合適的人選，才能擔任。並替弟弟解釋，謝典林所表達的是，黨內有非常多支持盧參選2028的重要人士，他們共同的看法就是希望2026地方選舉前，有一個階段性的黨主席人選。顯然，謝衣鳳並不希望弟弟出現“脫序”行為。



由於國民黨在明年彰化縣長選舉方面，內部還存在分歧，謝衣鳳作為藍營在彰化縣唯一席“立委”，又出身彰化謝家，政治實力堅強，被視為角逐縣長的熱門人選，可是弟弟是現任彰化縣議長，倘若明年姐姐要參選縣長，會有“府會謝家親”的爭議，有待協調。另方面，國民黨籍彰化縣工策會總幹事洪榮章也有意參選縣長，並傳出獲得現任縣長王惠美的支持。



換言之，彰化縣藍營在2026縣長選舉有待整合，謝典林卻忽然大動作表態參選黨主席，讓不少地方藍營人士感到詫異，加上謝典林先前才有宣布退黨的動作，是後來副主席連勝文給台階下，宣稱退黨程序未完備，才讓謝典林繼續維持黨籍，如今卻來個劍走偏鋒，不按牌理出牌，彰化不少藍營人士無法苟同，也非常感冒。