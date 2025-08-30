温宗諭：民眾黨彰化布局鎖定縣長、議員選舉

民眾黨彰化縣黨部主委温宗諭。（中評社 方敬為攝） 中評社台中8月30日電（記者 方敬為）針對台灣民眾黨2026年在彰化縣地方選舉布局，彰化縣黨部主委温宗諭接受中評社訪問表示，黨主席黃國昌對黨在彰化縣的發展相當重視，彰化縣的人口為六都外最多，有潛力成為第七都，民眾黨在彰化的得票率也不錯，因此2026彰化縣長及縣議員選舉，白營不會缺席。



温宗諭指出，地方選舉最重要是“母雞帶小雞”，縣長選將不可缺，民眾黨絕對有機會，目前看起來，曾任彰化縣工策會總幹事的黨籍“立委”張啟楷有機會投入縣長選戰。他說，張啟楷的責任區本來就在彰化，在地方知名度足夠，是非常適當的人選。



温宗諭，台灣民眾黨籍，現任全台總工會秘書長、民眾黨彰化縣黨部主委，出身彰化政治世家，為彰化縣前“立委”陳杰姪子、前彰化市長温國銘之子。



台灣民眾黨中央委員會今年4月通過新任地方黨部主委名單，彰化縣黨部由出身中國國民黨的温宗諭接任。温的父親、叔伯都曾代表藍營當選彰化縣民意代表，妹妹温芝樺也是現任國民黨籍縣議員，民眾黨找來有藍營背景的温宗諭接掌黨部，引起地方政壇關注。



温宗諭表示，民眾黨秘書長周榆修在今年3月徵詢他是否能接任彰化縣黨部主委，他幾經思考後，決定答應，他強調，接這個位置是出於理想，黨部主委為無給職，接下來最重要任務就是整合地方資源，替民眾黨推出各級民代候選人。



對於系出藍營，未來提名布局是有助藍白合作？温宗諭說，這或許也是黨中央徵詢他的出發點之一，他對彰化縣國民黨的生態很了解，2026年民眾黨要在地方茁壯，或許可運用他在地方經營的人脈，以及尋求藍白合作策略之下，有所成果。



温宗諭指出，民眾黨主席黃國昌對黨在彰化縣的發展相當重視，彰化縣的人口約122萬人，是全台六都之外人口最大城市，具有發展成第七都的潛力，加上彰化縣也是很經典“搖擺州”，中間選民比例大，2024大選，民眾黨政黨票在彰化縣的得票數高達17萬0903票、得票率23.45%，種種區位非常適合民眾黨發展。

