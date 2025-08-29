新潮流集體簽黨團改選連署倒柯　蔡其昌例外

綠委蔡其昌。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北8月29日電／大罷免大失敗，民進黨“立法院”黨團總召柯建銘被究責辭總召。據瞭解，民進黨最大派系新潮流已下令所屬“立委”簽署連署書，除了和柯建銘長期共事的民進黨團幹事長吳思瑤外，曾任“立法院副院長”的民進黨籍“立委”蔡其昌也可免簽連署書。



黨內人士解讀，這有鋪陳接任下屆總召意味。



大罷免綠營失利後，將矛頭指向民進黨“立法院”黨團總召柯建銘，逼退動作不斷，包括民進黨秘書長徐國勇26日邀集派系開會，要求連署改選“立院”黨團幹部；“總統府”秘書長潘孟安27日晚間親訪柯建銘，盼柯主動讓步；賴清德28日表態說，“若黨團此時做出改選，相信會更符合社會期待”。



媒體報導，蔡其昌今天表示，他沒有收到任何連署，並說民進黨加油。原先預期，今天是“立院”本會期會最後一個上班日，民進黨上午黨團大會可能觸及柯建銘去留討論，但據瞭解，會中僅針對今天待處理議案進行確認，並未討論黨團幹部改選事宜。



吳思瑤表示，大家都關心民進黨團改組，相信在“立院”下個會期開議之前，有充分對話的時間，讓大家沉澱思考，所有大鳴大放的意見，都要化為大破大立的行動。



民進黨籍“立委”王世堅表示，還是會有辦法解決黨團幹部改選，比方9月1日開議當天，黨團要針對新會期排定各委員會的召集人，隨時都會開黨團大型會議討論。既然有人做出發動大罷免的選擇，就要付出代價，他從頭到尾都徹底反對。反倒這1年多來，他才被所有側翼、網軍、名嘴修理到體無完膚，這是他付過的代價。



民進黨籍“立委”林俊憲受訪時稱，自己正考慮是否要簽下連署，他表示，柯建銘功勞、苦勞都有，“大家認為改選也是共識，何時改選也就是總召何時去留讓他決定”。林俊憲稱，任期有兩個時間點，做到這會期結束或是到一月底，“柯總召應該很有智慧，局勢一定看得很清楚，相信他會做出有智慧的選擇”。



民進黨籍“立委”林淑芬受訪時則否認此事，並表示沒有討論到任何關於黨團改組的議題，民進黨籍“立委”王美惠受訪時被問及是否簽下連署書，她則表示“沒有誒”，並說“大家都優秀！”