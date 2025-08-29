金管處攜手山后社區淨灘　凝聚守護環境共識

金管處28日攜手山后社區等公私單位辦理淨灘活動。（金管處提供） 中評社金門8月29日電／金門公園管理處（金管處）為響應“向海致敬”政策，以維護海岸環境整潔及推動環境永續發展，並強化社區、企業及機關團體間的夥伴合作。金管處28日攜手山后社區等公私單位，於鎮海宮前海岸辦理淨灘活動。逾百位志工與民眾無畏烈日熱情參與，清理廢棄物約213公斤，共同維護美麗的金門海岸。



金管處指出，此次淨灘活動邀請山后社區發展協會、金門民俗文化村文教基金會、山后鎮海宮管理委員會、金門縣電信事業產業工會、中華電信股份有限公司金門營運處、台灣電力股份有限公司金門區營業處、“海洋委員會海巡署”金馬澎分署第九岸巡隊、金門縣環境保護局、“內政部警政署”保安警察第七總隊第四大隊等機關團體，與該處同仁、志工共同參與，合計約107人熱情投入。



金管處表示，海漂垃圾不僅影響環境景觀，更威脅海洋生態與公共安全，因此透過淨灘行動，能有效改善沿岸環境提升遊憩品質。此次活動除進行廢棄物清除，也完成垃圾分類與數據統計，後續將上傳海洋保育署平台作為研究監測依據。現場亦結合“菸蒂不落地”等環境政策宣導，提醒民眾從日常生活細節著手，落實垃圾減量觀念。