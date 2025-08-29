】 【打 印】 
賴清德：2030年前軍事預算占GDP5%
2025-08-29 18:01:58


賴清德致詞。（照片：府方直播）
　　中評社台北8月29日電／賴清德29日接見美國聯邦參議院軍事委員會主席維克（Roger　Wicker）與參議員費雪（Deb　Fischer）時表示，這是軍委會主席相隔9年再度來訪，感謝用具體的行動表達對台灣的強烈支持，並強調會持續提升防禦能力，確保台海的和平穩定，明年度的“國防”預算將占比GDP3%，預計在2030年前，占比比照北約標準達GDP5%。 


