【
大
中
小
】 【
打 印
】
【 第1頁
第2頁
第3頁
】
賴清德：2030年前軍事預算占GDP5%
http://www.CRNTT.com
2025-08-29 18:01:58
賴清德致詞。（照片：府方直播）
中評社台北8月29日電／賴清德29日接見美國聯邦參議院軍事委員會主席維克（Roger Wicker）與參議員費雪（Deb Fischer）時表示，這是軍委會主席相隔9年再度來訪，感謝用具體的行動表達對台灣的強烈支持，並強調會持續提升防禦能力，確保台海的和平穩定，明年度的“國防”預算將占比GDP3%，預計在2030年前，占比比照北約標準達GDP5%。
【 第1頁
第2頁
第3頁
】
【
大
中
小
】 【
打 印
】
相關新聞：
美參議院軍委會主席維克抵台訪問
(2025-08-29 15:00:40)
傅崐萁：柯建銘負隅頑抗 證明賴清德已跛腳
(2025-08-29 12:04:32)
謝寒冰：賴若硬壓英系 民進黨馬上大亂
(2025-08-29 11:04:04)
賴信任度高屏竟低於台北 吳子嘉驚呼完蛋了
(2025-08-29 10:12:57)
賴清德要求辭總召？柯建銘：安靜看就好
(2025-08-29 09:59:30)
郭正亮：賴滿意度有3成還不錯 扁曾只剩8趴
(2025-08-28 17:28:09)
賴清德滿意度、信任度皆再創新低
(2025-08-28 14:57:26)
柯建銘沒了！賴清德：黨團改選符合社會期待
(2025-08-28 11:25:01)
賴清德要拉柯建銘下台？潘孟安：別問我
(2025-08-28 11:11:45)