會期落幕　韓國瑜、卓榮泰與朝野委員合影

史上最長會期結束，眾人合影，左起綠委林月琴、柯建銘、“行政院長”卓榮泰、“立法院長”韓國瑜、白委劉書彬、藍委廖偉翔。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北8月29日電（記者 張穎齊）“立法院”29日預算會期最後一天院會，完成多項攸關民生的法案，包含全民普發現金1萬元新台幣、刪減“文化部”追加預算，以及延長汽機車汰舊換新減稅至2030年底。“行政院長”卓榮泰會後也特別向中國國民黨籍“立法院長”韓國瑜致意，並與民進黨“立院”黨團總召柯建銘等人合影留念。



下個法案會期預計9月1日開始。



“立法院”院會29日上午三讀通過“丹娜絲颱風及728豪雨災後復原重建特別預算案”，預算規模新台幣600億元，全數通過，一毛未刪。僅“經濟部”編列2筆電力系統預算有條件凍結10%，及通訊傳播委員會（NCC）1筆預算有條件凍結30%。



隨後也三讀通過《因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例》修正案，總經費上限確定為5700億元，比原本5450億元多出250億元。原規劃增列200億元強化電力系統遭刪除，最終保留普發現金1萬元及其他產業支持預算。依規定，普發現金將在特別預算公布後1個月內啟動發放，7個月內發放完畢。民眾可望10月領到錢。



針對2025年度政府追加預算案，藍白合力下，以57票贊成、50票反對通過，刪除“文化部”追加預算2億8085萬8千元。此外，朝野協商也決議，全體機關通案刪減媒體政策及業務宣傳經費4億2906萬6千元，由“行政院主計總處”統籌調配。



關於汽機車汰舊換新減稅延長至2030年底，《貨物稅條例》第12條之5修正案三讀，將汽機車汰舊換新減稅措施延長至2030年底，並擴及新購車輛，新購2000c.c.以下小客車減免5萬元；若搭配汰舊換新，最高減免10萬元。新購150c.c.以下機車最高減免6000元。另外也三讀通過《外國專業人才延攬及僱用法》、《資通安全管理法》增修案。

