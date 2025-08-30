趙春山：中國國民黨不要忘了中國這兩個字

淡江大學中國大陸研究所榮譽教授趙春山。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北8月30日電（記者 張嘉文）今年是對日抗戰勝利暨台灣光復80周年，淡江大學中國大陸研究所榮譽教授趙春山29日在一場座談會上感慨表示，對於抗戰歷史他聽了也非常感動，但如果他晚上召集孫子來講抗戰史，大概過5分鐘孫子就會求饒，這是目前台灣的現實狀況，變成白髮宮女話當年，不知不覺悲從中來。



趙春山強調，所以中國國民黨該做的是，不要忘了中國這兩個字，如果未來能夠重新掌權，最重要的事就是把台灣、“中華民國”和中國這三個概念，如何有效地連接起來，這件事情一定要做好，也衹有這樣才有底氣和大陸談兩岸問題。



國民黨智庫“國政基金會”29日舉辦“抗戰勝利暨台灣光復八十週年見證與省思”紀念座談會，包括馬英九、國民黨主席朱立倫、前台大校長管中閔等人出席致詞，並邀請多位專家學者與談。



趙春山特別到場聆聽，並待完全程，在最後的提問環節現場主持人請他分享感想。



趙春山說，談到抗戰史的血淚當然非常感動，但他也非常感慨，看一下現場人士，他這把年紀都可以算是年輕人了，國民黨願意辦這樣的座談會真的很不容易，有這個心非常不錯，但其實應該找一些黨籍“立委”來參與這樣的座談，在渡過大罷免關卡後，藍委才是要教化群眾的主力，只是誰有這個興趣呢？



趙春山提到，所以將來如果有機會再掌握權力，中國國民黨只要做一件事情，就是把台灣、“中華民國”和中國這三個概念連接起來，這件事最重要，一定要做好。過去馬英九政府時代，任內沒有做這件事情，是非常遺憾的事情，如果馬英九8年，能做到他上述的事，現在台灣的氛圍可能不太一樣。