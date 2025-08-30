中評鏡頭：天津港智慧零碳碼頭全球領先

全自動化的橋式起重機將貨櫃裝上長榮的貨輪上。(中評社 俞敦平攝) 中評社北京8月30日電(記者 俞敦平)天津港於2021年建成並投運全球首個智慧零碳碼頭，僅用一年九個月完成建設，以全流程自動化與百分之百綠電自給的模式，展現高效率與低碳排運營的新標準。這一成就是結合在綠能、智慧製造與自動化領域的積累，使天津港成為國際航運中具有示範意義的港口。



29日，作為紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年慶祝大會的一環，大會新聞中心以京津冀協同發展為主題，安排中外媒體集體採訪，天津港和天津天津濱海中關村科技園。



天津港作為京津冀及“三北”地區的海上門戶，長期位居全球前十大港口，與超過180個國家和地區、500多個港口保持貿易往來，航線覆蓋廣泛，是“一帶一路”的重要節點。



2021年正式投運的智慧零碳碼頭，是天津港近年最受矚目的建設成果。該碼頭僅用一年九個月就從荒灘建設完成，相比一般自動化碼頭需要三至五年的週期，效率大幅提升。碼頭設有三個二十萬噸級泊位，設計之初即以智慧化和綠色低碳為核心。



碼頭全面採用“三個百分百”能源模式：100%使用電能、100%為綠電、100%自產自足。港區內風力與太陽能設施結合儲能系統，形成“風光儲荷一體化”方案，使碼頭運營全程實現零碳排放。



在智慧化方面，碼頭導入5G通訊與北斗定位，並安裝超過十萬個感測器，構建雲網一體的物聯平台。橋吊、軌道吊與智能運輸機器人由中控系統統一調度，從裝卸到運輸全面自動化，提升效率與安全性。



這一突破背後，是中國在綠能、機器人、無人系統與智慧控制等領域的快速發展。中國已成為全球最大風電市場，無人機與自主控制技術在國際上具有影響力，並將智慧製造列為國家重點。這些技術基礎為天津港提供了條件，使其能以領先速度完成智慧零碳轉型。天津港的實踐，體現了智慧化與低碳化協同推進的方向，也為全球港口的綠色轉型提供了可資借鑑的範例，也是中國在眾多高科技領域與應用整合上整體實力的成果。