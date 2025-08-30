包山包海！天津港集團不只搞港口　還搞文創

許多境外媒體都仔細端詳天津港集團的文創商品。（中評社 盧誠輝攝） 中評社天津8月30日電（記者 盧誠輝）天津港集團不只貨運商機了得，就連推出的文創商品“津港家族”也超搶手，包括“天天”、“津津”、“強港”、“登登”等4大吉祥物文創商品多達80幾種，去年光是靠賣文創商品營業額就超過2百多萬元人民幣。



今年是中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年，9月3日將舉行盛大閱兵式。為配合系列紀念活動，中國記協從27日到31日安排境外媒體在北京、天津、河北進行多場集體參訪活動。29日則是造訪天津港碼頭、天津濱海中關村科技園等地。



逾50位境外媒體29日分乘2輛大巴士，從北京市出發，經過約2.5小時車程，終於抵達聞名海內外的天津港碼頭。除了“智慧零碳”碼頭引起媒體關注外，許多記者對於現場擺放的天津港集團文創商品也相當感興趣，紛紛走上前仔細端詳，現場擺放包括吊飾、魔術方塊、五色筆、冰箱磁鐵、鑰匙圈、積木等文創商品都相當受到境外媒體喜愛。



天津港集團員工告訴中評社，該公司的文創商品“津港家族”共有包括“天天”、“津津”、“強港”、“登登”等4大吉祥物所製成的80幾種文創商品，幾乎款款熱賣，包括冬天必備的保溫杯、出門必備的充電寶、喚起青春快樂回憶的飛盤、睡眠神氣抱枕等都超搶手，去年光是靠賣文創商品營業額就超過2百多萬元人民幣。

