天津濱海中關村　無人機引領低空經濟產業

與台灣廠商有合作的一飛智控。(中評社 俞敦平攝) 中評社北京8月30日電（記者 俞敦平）在天津濱海中關村科技園的展示中，無人機與低空經濟成為焦點。一飛智控展現集群控制技術，並透露與台灣業者有合作；“聖”無人機與“寶蓮燈”自動機場以蓮花設計，象徵中華文化與高科技的融合，成為展場一大亮點；深之藍海洋科技則以水下機器人切入科考與救援。展場亦陳列飛騰CPU與麒麟作業系統，凸顯中國在基礎軟硬體自主上的企圖。



在濱海中關村協同創新展示中心的導覽中，最具份量的篇幅落在無人機與低空經濟產業，顯示園區在新興產業布局上的決心。



一飛智控（天津）科技有限公司作為代表性企業，專注於無人機控制系統與集群控制技術，已累積逾五百項專利，並參與制定多項國際與國家標準。自創立以來，公司已在全球四十多個國家完成演出與應用，展現其在行業中的地位。值得注意的是，一飛智控透露已與台灣業者建立合作，但未公開合作對象，顯示其跨境合作的布局空間。



另一亮點則是“聖”工業無人機搭配“寶蓮燈”全自動機場系統。設計靈感取自宋代周敦頤《愛蓮說》的名句“出淤泥而不染，濯清漣而不妖”，將蓮花的高潔寓意與自動化機場結合，外觀宛如盛開的蓮花，內部安置的無人機則命名為“聖”，寓意“齊天大聖”。這組合不僅展現科技的實用價值，更把蓮花的象徵與傳統神話意象帶入，體現了中華文化與低空硬科技的融合，成為特別吸睛的展示之一。其系統能在五十餘秒內自動完成電池與吊艙更換，適應惡劣環境，並具備集群化部署能力，可應用於電力巡檢、城市治理、消防、林業與景區管理。



此外，深之藍海洋科技亦展出水下機器人產品，涵蓋海洋科考、水利水電檢測、應急救援與海洋環保等領域，產品已銷售至全球七十餘國，並屢獲國際設計大獎，展示中國企業在水下空間探索的技術實力。



在基礎技術領域，展場還陳列了國產的飛騰CPU與麒麟作業系統。雖然在成熟度上仍與西方存在差距，因此未成為導覽重點，但其展示本身已具高度象徵性，顯示中國在核心技術自主化上的努力與戰略企圖。



此次展示不僅讓外界直觀感受到園區內低空經濟的蓬勃動能，也呈現出中國科技發展中“文化與技術並舉”的新嘗試，從“大聖”無人機到“蓮花”機場，為未來產業注入獨特的文化想像與科技實踐。