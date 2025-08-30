中評現場：境外媒體看天津港　感嘆設施先進

許多境外媒體相當關注天津港的AI“智慧零碳”碼頭。（中評社 盧誠輝攝） 中評社天津8月30日電（記者 盧誠輝）許多為了採訪9月3日大閱兵活動的境外媒體已陸續抵達北京，從27日起被大會安排一系列的集體採訪活動，29日一行人造訪天津港AI“智慧零碳”碼頭時，也引起當地媒體天津電視台的高度關注，分別採訪了台媒和港媒對此次參訪天津港碼頭的看法。



今年是中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年，9月3日將舉行盛大閱兵式。為配合系列紀念活動，中國記協從27日到31日安排境外媒體在北京、天津、河北進行多場集體參訪活動。29日則是造訪天津港碼頭、天津濱海中關村科技園等地。



逾50位境外媒體29日分乘2輛大巴士，從北京市出發，經過約2.5小時車程，終於抵達聞名海內外的天津港碼頭。一行人在參訪AI“智慧零碳”碼頭時，也引起當地媒體天津電視台高度關注，分別採訪了台媒和港媒對此次參訪天津港碼頭的看法。



香港天時周刊記者楊琰表示，她身為天津人，今天能看到家鄉的眾種變化內心感到相當激情澎湃，因為經貿對天津的發展非常重要，而天津港的AI智能碼頭對遠航服務具有重大貢獻，讓她感到相當自豪與驕傲。



台灣中評社記者俞敦平指出，這是他第一次到天津港碼頭，覺得AI“智慧零碳”碼頭相當厲害，也讓他開了眼界，發現大陸先進的地方真的很多。香港經濟通通訊社記者黃燕明則說，她來過天津很多次了，也經常到天津跑馬拉松，很喜歡天津的風景與美食，這次參觀天津港碼頭後，更發現天津真的非常先進。