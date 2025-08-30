抗議長期監禁柯文哲　民眾黨發表830宣言

黃國昌(左)向支持者講話。右為柯文哲妻陳珮琪。(圖：民眾黨提供) 中評社台北8月30日電／民眾黨前主席柯文哲因京華城被關押至今屆滿1周年，民眾黨今（30）日上午7時30分在現任黨主席黃國昌召集下，在中正紀念堂舉辦“司法改革 公民走讀”活動，現場有近千名支持者集結。柯文哲妻陳佩琪也出席活動。



黃國昌向集結民眾發表【終結政治追殺.找回國家正義】830行動宣言，全文如下：



2024年8月30日，發生台灣史上首次主要在野黨中央黨部與黨主席住家遭執政黨發動檢調同步搜索之駭人事件，而黨主席柯文哲更被檢調帶走遭關押迄今已滿周年。當天早上7點半，台北地檢署及“法務部”廉政署在台灣民眾黨明確告知中央黨部內並無柯文哲辦公室的狀況下，竟仍違法大肆強行搜索，更恣意翻找黨部文件與黨工物品；同時，大隊人馬前往柯文哲住家翻箱倒櫃、將柯文哲帶走拘束其身體自由長達67小時，期間不斷進行疲勞偵訊，整個離譜過程不僅嚴重違反正當法律程序，更是震驚台灣社會。



檢調緊接著對台灣民眾黨，從秘書長到基層黨工數十人進行大規模約談；台北市政府從前市長、前副市長到前科長，均難倖免。更離譜的是，對於北檢荒腔走板的違法行徑，竟然是由執政的民主進步黨黨中央為其發文辯駁，而後續更大剌剌上演“黨檢媒”三位一體的醜陋戲碼，透過“國家機器”及其側翼媒體不斷釋放片面扭曲又錯誤百出的偵辦機密，一方面對柯文哲主席進行撲天蓋地的人格摧毀與抹黑抹黃，一方面更試圖徹底癱瘓台灣民眾黨的運作。執政黨結合司法鷹犬與側翼黨媒，其目的昭然若揭，就是要“鬥臭柯文哲、搞垮民眾黨”，藉此為民進黨40%“總統”賴清德在2028年的連任之路，除去最大的障礙！



當司法檢調淪為掌權者打壓異己的鷹犬，當押人取供成為司法迫害的利器，當無辜生命因遭司法脅迫而不幸殞落，當製作圖卡質疑司法不公都會遭到濫權羈押，台灣人好不容易歷經數十年爭取的民主法治，已遭執政者摧殘破壞，司法之程序正義與基本人權保障，更是蕩然無存。



遭到長期監禁隔離的柯文哲主席，面對如此不公不義的政治追殺，卻從未失志喪氣，他多次在公開法庭上表達對台灣司法之擔憂，他說：“我已經被羈押一年，對我個人而言，這些痛苦都是小事。但對台灣司法的社會信任度的維護，如何把傷害降到最低，這是我更關心的”。

