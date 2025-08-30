民眾黨抗議司法不公前進賴官邸　警民對峙

黃國昌向支持者講話。外圍有大批警察在戒護。(圖：民眾黨提供) 中評社台北8月30日電／民眾黨前主席柯文哲遭關押已長達一年，民眾黨今天上午在中正紀念堂捷運站口辦“司法改革 公民走讀”活動，抗議司法不公。一行人在八點左右向賴清德官邸出發，跨過中山南路口、走到愛國西路口時，直接向賴清德表達不滿。但警方已預先派出大批警力，將愛國西路往“總統”官邸方向封路，並廣播警告，引發黃國昌與群眾不滿，高喊“還我路權”、“萊爾校長下台”等口號。民眾黨表示，這次集結目的是要讓大家知道柯文哲過去遭到怎樣的司法打壓。



據瞭解，今天上午將舉行的“走讀”活動，原本依法申請集會，但警局駁回，所以才改成不是集會也非遊行的走讀，希望政府不要又動用特勤或警方拒馬來剝奪人民走讀的權利，引起更多衝突。但上午8時，黃國昌率領群眾由中正紀念堂捷運站口往賴清德官邸前進時，隊伍在愛國西路與中山南路附近，遭警方以沒有申請該路段集會遊行路權為由廣播，拒絕隊伍通行。領軍的黃國昌隨即向警方抗議，質疑為何他們不能走人行道。



黃國昌向現場群眾表示，他們希望沿著愛國西路行走，但被警察圍起來了，這是人民的權利，“台灣什麼時候變成這樣？”在對峙過程中，現場指揮官於9時30分許喊“堅守防線”，黃國昌大酸，賴清德不只將人民當雜質，還將人民當敵人。由於走讀隊伍遭攔阻，現場群眾數度高“萊爾校長下台”、“賴清德起床”、也大酸“我們要聽團結十講”；而在與走讀隊伍與警方僵持對峙時，現場氣氛一度升溫，群眾推擠試圖推擠通過警方封鎖線。隨後到了11點40左右，黃國昌、民眾黨“立委”、議員以及黨職人員等爬進警方架設的護欄內圈，與現場維安警力面對面僵持；而警方除了在愛國西路口前設有路障外，由於民眾黨遲遲未散去，也在後方、往官邸的方向再加設第二道路障。接著不久現場又爆發推擠，民眾黨方抓著護欄不斷搖動，試圖鬆動拒馬，甚至推翻第一層拒馬，現場爆發不小衝突。



由於警方阻擋走讀，導致雙方在路障護欄前僵持。直到下午1點左右，經協調後民眾黨承諾不衝撞，警方才開放部分空間，並同意民眾黨向賴清德官邸代表遞上陳情信函，賴清德官邸代表約在下午1點20分左右出面接受陳情，黃國昌也約束在場小草，強調兩軍交戰不斬來使，賴清德不敢出來面對只敢派人出來，“我們今天根本不是來陳情的，今天是來是要讓賴清德出來聽人民的聲音。

