柯文哲遭押1年　高雄小草遊行訴求還公道

全台小草團體30日同步舉行“830為柯文哲而走”行動，高雄場有超過百人到場參與，由民眾黨前高雄市黨部主委馮啟彥、莊貽量到場領軍出發。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄8月30日電（記者 蔣繼平）台灣民眾黨前主席柯文哲已被羈押滿一年，從北到南共5縣市的小草團體30日同步發起“830為柯文哲而走”行動，高雄場次共有超過百人到場參與，民眾黨前高雄市黨部主委馮啟彥、莊貽量到場領軍，隊伍高喊“還柯文哲清白”數次後出發，要走2小時替柯文哲喊冤。



柯文哲因涉晶華城、政治獻金案，去年8月30日遭檢調從住家帶走，羈押至今滿一年。各地小草組織30日同步在新北、桃園、台中、台南、高雄5地舉辦“830為柯文哲而走”的遊行活動，呼籲民眾關注民主與司法正義的議題。



高雄場次30日下午4時在高雄捷運凹子底站4號出口集合出發，沿途經過捷運巨蛋站、博愛三路與崇德路口、蓮池潭風景區牌樓等3個應援點，大約下午6點抵達終點在蓮池潭內的龍虎塔，步行距離約3.5公里，沿途呼喊口號吸引注意。



集合時間前30分鐘，已有近百名小草揹著各式旗幟、標語到場集結，小草準備各種呼籲“還柯文哲公道”、“停止政治追殺”，及批判“司法雙標”、“黨檢媒一體”等口號的宣傳物，隊伍包含大人小孩。現場也有數名警力到場維持秩序，過程平和。



活動發起人指出，柯文哲被裁定羈押禁見至今已屆滿一年，卻至今仍未見檢方提出具體證據或不法金流。小草團體質疑檢方以“先射箭、再畫靶”的方式進行調查，刻意羅織入罪，並痛批此案為“政治追殺、司法迫害”，認為“柯文哲含冤”。

