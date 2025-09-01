中評關注：民眾黨強化彰化布局看見機會

台灣民眾黨主席黃國昌、“立委”張啟楷共同替彰化縣黨部揭牌。（民眾黨彰化縣黨部提供） 中評社彰化9月1日電（記者 方敬為）台灣民眾黨主席黃國昌偕黨籍“立委”員張啟楷8月31日出席彰化縣黨部喬遷揭牌典禮，宣示深入彰化地方發展，媒體人出身的張啟楷被視為白營角逐2026彰化縣長熱門人選，近日在彰化掛起多面看板，爭取曝光。白營強化放眼明年彰化地方選舉，主要是評估幾個指標，包括民眾黨在彰化的支持度上升，以及藍綠兩大黨2026縣長提名都有內部矛盾，看見發展的機會與空間。



台灣民眾黨積極拓展彰化縣地方經營，中央委員會今年4月通過新任地方黨部主委名單，彰化縣黨部由出身中國國民黨的温宗諭接任。温的父親、叔伯都曾代表藍營當選彰化縣民意代表，妹妹温芝樺也是現任國民黨籍縣議員，民眾黨找來有藍營背景的温宗諭接掌黨部，引起地方政壇關注。



民眾黨透過結合藍營地方勢力，擴大支持光譜，温宗諭出任黨部主委後，特別在彰化市區設立新黨部，8月31日舉辦揭牌啟用，當天張啟楷“立委”北彰化服務也同步成立，展現白營扎根彰化的決心。黃國昌見證黨部揭牌，也強調彰化縣是民眾黨明年九合一選舉布局的重要縣市。



彰化縣有幾個面向對民眾黨發展有利，首先是政黨在彰化的支持度上升，2024大選，民眾黨政黨票在彰化縣的得票數高達17萬0903票、得票率23.45%，相較2020年的9萬多票翻倍成長。該黨今年發起的核三電廠延役公投案，在彰化縣的投票率高達26.96%，同意票達22萬2117票。



此外，民眾黨在彰化縣已有2席縣議員吳韋達、張雪如；鄉鎮市民代表方面，有福興鄉民代表黃怡雯、社頭鄉民代表邱泳錩；村里長則有員林市三義里長張仕穎。顯示出，民眾黨在彰化縣已有基礎能見度，有扎根茁壯的潛力。

